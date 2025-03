Klinsmann junior glänzt dank väterlicher Unterstützung

Jürgen Klinsmann hilft seinem Sohn Jonathan - mit Italienisch-Unterricht. "Er ist mit Fremdsprachen sehr gut", sagte der Torhüter des italienischen Zweitligisten FC Cesena im Interview mit der Gazzetta dello Sport - das habe ihm schon einmal geholfen: "Als ich nach Deutschland gezogen bin, konnte ich kein Deutsch. Es war lustig, mit ihm Deutsch zu lernen", erzählte der 27-Jährige.

Jonathan Klinsmann steht seit Februar 2024 bei Cesena unter Vertrag und fällt dort mit starken Leistungen auf. Erst am vergangenen Wochenende parierte er beim 2:0-Sieg über Salernitana einen Elfmeter. "Ich habe in Cesena viel Unterstützung erhalten", sagte Klinsmann, der zuvor für Los Angeles Galaxy gespielt hatte. "Mein Ziel war es, mich in eine neue Mannschaft mit neuer Sprache und Kultur einzuleben. Ich wollte zum Stammtorhüter der Mannschaft werden, und es ist mir gelungen", erklärte Klinsmann, dessen Eltern in den USA "oft um 6 Uhr aufstehen, um im Fernsehen meine Spiele im Cesena-Trikot zu sehen". Jürgen Klinsmann kommentiert bei X die Auftritte seines Sohnes regelmäßig mit "Forza Jonathan!"

Sein Vater, der von 1989 bis 1992 bei Inter Mailand unter Vertrag stand, habe ihm hilfreiche Ratschläge erteilt, sagte der Junior. "Wir tauschen unsere Meinungen aus. Er unterstützt mich sehr. Er ist immer positiv und analysiert das Spiel, um zu bewerten, was verbessert werden kann. Er hilft mir, mich auf die kleinen Details zu konzentrieren, die zu verbessern sind. Seine Ansichten sind wichtig für mich."

Der 1997 in München geborene Jonathan Klinsmann ist in den USA aufgewachsen, wo sein Vater damals seine Fußballkarriere beendet und von 2011 bis 2016 als Cheftrainer die Nationalmannschaft geleitet hatte. Während dieser Jahre besuchte Jonathan die Universität in Berkeley/Kalifornien und setzte danach seine Karriere in Europa bei Hertha BSC und beim FC St. Gallen in der Schweiz fort. Im August 2020 kehrte er in die USA zurück und unterschrieb einen Dreijahresvertrag in Los Angeles. Danach kam der Wechsel nach Italien.