Klopp demnächst zu Gast im Kroos-Podcast

Die Kroos-Brüder Toni und Felix wollen Jürgen Klopp auf den Zahn fühlen. "Wir haben eine Ankündigung: Wir werden Jürgen in den nächsten Wochen als Gast hier haben. Wir wollen nicht darüber reden, sondern mit ihm sprechen", sagte Rio-Weltmeister Toni im Kroos-Podcast "Einfach mal Luppen" am Mittwoch und forderte die Hörer auf: "Ich könnt Fragen stellen, aber das mit dem Red Bull, das könnt ihr lassen. Das werden wir ansprechen, macht euch keine Sorgen."

Klopp (57) übernimmt beim Brausekonzern ab dem 1. Januar 2025 die Position als Head of Global Soccer. Erst im Sommer hatte er sein Engagement als Trainer des FC Liverpool nach neun Jahren beendet und eine Pause angekündigt. "Ich glaube, da kommen ein paar Fragen zusammen", meinte Kroos. Die Red-Bull-Thematik soll aber nicht das einzige Thema bleiben: "Da ist noch so viel mehr passiert in seiner Karriere."