Klopp freut sich auf "aufregendes Fußballspiel" gegen City

Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool blickt mit großer Vorfreude auf das anstehende Top-Duell mit Triple-Sieger Manchester City in der englischen Premier League. "Es ist kein Test, wie nah wir an City herankommen können, es ist einfach ein sehr aufregendes Fußballspiel", sagte der Erfolgscoach am Freitag.

Die Partie am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen den "besten Rivalen" würde sich Klopp "überall auf der Welt ansehen, es ist alles da, was man braucht", sagte er über "eines der schwierigsten Spiele seit vielen Jahren".

Einen Punkt liegen die Reds derzeit hinter den Skyblues, die in den letzten sechs Saisons fünfmal die Meisterschaft gewannen. Lediglich 2020 konnte Liverpool die Dominanz brechen. Klopps persönliche Bilanz gegen City ist seit 2016 nahezu ausgeglichen: Vier der 14 Ligaspiele entschied Klopp für sich, fünfmal gewann City, und fünfmal gab es keinen Sieger.