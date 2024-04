Klopp hadert: "Im Moment sind die natürlich durch"

Anzeige

Jürgen Klopp war nach dem bisherigen Tiefpunkt seiner Abschiedstournee beim FC Liverpool komplett bedient. "Es fühlt sich im Moment sehr unterdurchschnittlich an", haderte der deutsche Teammanager bei RTL nach dem 0:3 (0:1) gegen Atalanta Bergamo: "Das muss sich schlecht anfühlen, weil es schlecht war. Das können wir uns nicht Schönreden, das geht nicht ohne Alkohol. Das sollten wir erst gar nicht versuchen."

Es gelte nun, in der Liga am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) gegen Crystal Palace und erst recht im Rückspiel in Bergamo am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) "eine Reaktion" zu zeigen. "Im Moment sind die natürlich durch, aber wir werden dahinfahren, um das Spiel zu gewinnen. Wenn du das Spiel gewinnst, musst du richtig gewinnen", führte Klopp aus: "Dafür müssen wir deutlich besser spielen. Dafür gibt es bisher keine Anzeichen."

Sein Team habe sich bei der Heimniederlage "zu oft selbst im Weg gestanden", führte der 57-Jährige aus: "Wir sind nicht geflogen, es war ein zähes Spiel von uns. Atalanta war 'Yippy Ya Yeah, so wollen wir es haben'. Dann schießen die auch noch ihre Tore, sie haben es einfach sehr gut gemacht. Wir haben es ihnen hingelegt, aber sie haben es sehr gut gemacht." Sein Team habe "zu früh die Nerven fußballerisch verloren".