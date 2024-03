Klopp vs. Pep: Die großen Duelle

Anzeige

Jürgen Klopp hat gegen keinen anderen Trainer häufiger verloren als gegen Pep Guardiola - doch das gilt auch für den Katalanen und seine Bilanz gegen den Deutschen. Zwölfmal gewann Klopp mit Borussia Dortmund oder dem FC Liverpool gegen Guardiolas FC Bayern oder Manchester City, sein Widersacher verbuchte elf Siege bei sechs Unentschieden. Am Sonntag (16.45 Uhr/Sky) kommt es zum 30. Duell. - Die größten Spiele zwischen Klopp und Pep:

27. Juli 2013, Bayern München - Borussia Dortmund 2:4 (Supercup)

Zwei Monate nach dem Bayern-Triumph über den BVB im Champions-League-Finale gibt Guardiola sein Pflichtspieldebüt auf der Münchner Bank. Die Atmosphäre ist nach dem Transfer von Mario Götze zum Rekordmeister aufgeheizt, zumal Robert Lewandowski ihm folgen will. "Ich kann mich leider nicht 15 cm kleiner machen, Spanisch lernen und Tiki-Taka spielen lassen anstatt wildes Umschaltspiel", sagt Klopp über den Vergleich mit Guardiola. Der schickt Sturmspitze Mario Mandzukic auf dem linken Flügel und Xherdan Shaqiri als "falsche Neun" auf den Platz - und wird bestraft.

17. Mai 2014, Dortmund - Bayern 0:2 n.V. (DFB-Pokal, Finale)

In der Liga gewinnen die Bayern 3:0 in Dortmund, das Rückspiel geht mit 3:0 an den BVB, als die Münchner längst Meister sind. Im Pokal-Finale klärt Bayern-Verteidiger Dante einen Kopfball von Mats Hummels erst hinter der Linie, doch der Treffer zählt nicht, weil es noch keine Torlinientechnik und keinen VAR gibt. "Die Torrichter waren wohl schon im Urlaub", ätzt Klopp.

28. April 2015, Bayern - Dortmund 0:2 i.E. (DFB-Pokal, Halbfinale)

Nach zwei Liga-Niederlagen gegen Pep beendet Klopp die Münchner Double-Träume in einem irrwitzigen Elfmeterschießen. Die Bayern verschießen vier Mal (!), Kapitän Philipp Lahm und Xabi Alonso rutschen aus und schießen übers Tor, Götze scheitert an BVB-Torwart Mitchell Langerak, Manuel Neuer trifft die Latte. Klopp spricht von einem "Höllenspiel", Lahm stöhnt: "Das kann man nicht erklären."

31. Dezember 2016, FC Liverpool - Manchester City 1:0 (Premier League)

Das erste Treffen auf der Insel entscheidet Georginio Wijnaldum per Kopf, Klopp stellt im neunten Duell mit Pep auf 5:4. Die BBC nennt den Deutschen den "neuen Talisman" von Anfield, Pep lobt ihn und seine Elf als "Meister des Konterfußballs". Doch Meister wird der FC Chelsea.

9. September 2017, City - Liverpool 5:0 (Premier League)

Unter anderem zwei Tore von Leroy Sane sorgen für Guardiolas höchsten Erfolg über Klopp. Der hadert mit dem Platzverweis gegen Sadio Mane und entschuldigt sich mit einem "Sorry" bei den Fans.

4. April 2018, Liverpool - City 3:0 (Champions League, Viertelfinal-Hinspiel)

Liverpool spielt City an die Wand und führt nach einer halben Stunde 3:0. "Das war kurz vor Perfektion", sagt Klopp, der auch das Rückspiel 2:1 gewinnt. Im Finale heißt es 1:3 gegen Real Madrid.

3. Januar 2019, City - Liverpool 2:1 (Premier League)

Sanes Siegtreffer bringt City zurück ins Titelrennen, das Liverpool aufgrund der einzigen Saisonniederlage letztlich verliert. "Wir haben alles gegeben und nichts dafür bekommen", sagt Klopp.

10. November 2019, Liverpool - City 3:1 (Premier League)

Liverpool legt mit dem Erfolg den Grundstein für die erste Meisterschaft seit 1990. "Nice one, eh?", sagt Klopp und betont: "Wenn du gegen das beste Team der Welt gewinnst, wirst du zum besten Team der Welt." Das 0:4 im Rückspiel kann er verschmerzen, seine Elf steht bereits als Champion fest.

16. April 2022, City - Liverpool 2:3 (FA Cup, Halbfinale)

Zwei Mane-Tore bringen die Entscheidung in Wembley, wo Liverpool später auch das Endspiel gewinnt - im Elfmeterschießen gegen Thomas Tuchels FC Chelsea.