Klose als Trainer von Lazio im Gespräch

WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose wird in italienischen Medien als neuer Trainer des Fußball-Erstligisten Lazio Rom gehandelt. Der 45-Jährige spielte von 2011 bis 2016 bei Lazio und beendete dort auch seine Karriere. Nun könnte der Weltmeister von 2014 die Nachfolge von Maurizio Sarri antreten, der von seinem Amt zurückgetreten sein soll. Das bestätigte der Klub am Dienstag zunächst aber nicht.

Lazio kassierte zuletzt vier Pflichtspielniederlagen in Folge und schied im Achtelfinale der Champions League gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München aus (1:0, 0:3). Sarri hatte sich beschwert, dass der Klub im Sommer zu wenig in neue Spieler investiert habe. In der Tabelle der Serie A steht der Hauptstadt-Klub auf Rang neun, was deutlich unter den Erwartungen an das Team um Kapitän Ciro Immobile liegt.

Klose ist derzeit ohne Trainerjob. Seine einzige Station als Cheftrainer war bislang beim österreichischen Erstligisten SCR Altach. In seiner Zeit als Spieler war Klose bei den Fans der Römer sehr beliebt.