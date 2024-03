Klose: Gündogan sollte DFB-Kapitän bleiben

Anzeige

DFB-Rekordtorschütze Miroslav Klose hat sich dafür ausgesprochen, Ilkay Gündogan auch bei der Rückkehr von Manuel Neuer in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Kapitänsbinde zu lassen. "Das ist eine schwierige Entscheidung, aber ich würde sie ihm nicht wegnehmen", sagte Klose bei Prime Video.

Es sei grundsätzlich "wichtig, dass wir solche Spieler haben", ergänzte Klose mit Blick auf Gündogan: "Er ist keinen leichten Weg gegangen. Er hätte bei Manchester City bleiben können, hat sich aber seinen Traum erfüllt und ist zu Barcelona gekommen, wo er sich neu etablieren musste. Das hat er geschafft und ist auf einem sehr guten Weg."

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Gündogan (33) vor seiner Premiere auf der deutschen Bank im vergangenen Oktober in einem Telefonat versichert, er werde unter ihm Spielführer bleiben. Allerdings war Neuer damals und bei den folgenden Länderspielen im November noch nicht wieder dabei.

Der langjährige Kapitän kehrt zu den Länderspielen in Frankreich am 23. März und gegen die Niederlande drei Tage darauf in die DFB-Auswahl zurück. Sein letztes von bislang 117 Länderspielen hat der Weltmeister von 2014 bei der WM in Katar am 1. Dezember 2022 gegen Costa Rica (4:2) bestritten, danach war er wegen eines Beinbruchs ausgefallen.