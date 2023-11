Klose vermisst Führungsspieler im DFB-Team

Anzeige

Miroslav Klose fehlen in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft die Führungsspieler. "Ich habe 13 Jahre in der Nationalelf gespielt, und wir hatten immer einen Kern an Jungs, die die Dinge mehr oder weniger selbst bestimmt haben – im Training, in den Spielen, in der Kabine. Jetzt hast du viele, vielleicht zu viele, die diese Aufgaben nicht übernehmen wollen", sagte der WM-Rekordtorschütze im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Für den Weltmeister von 2014 ist das auch der Hauptgrund, dass die DFB-Auswahl drei Turnier-Enttäuschungen in Folge erlebt hat. "Das Selbstverständnis ist nicht mehr da, früher sind wir rausgegangen: Hier kommen die Deutschen, uns kann keiner was. Wir haben die Gegner reihenweise zermürbt, die hatten Angst vor uns", sagte Klose und fügte an: "Wir waren nicht individuell oder taktisch besser, aber wir haben dazwischengehauen. Und wer uns besiegen wollte, wusste, dass es wehtut."

Daher seien Thomas Müller und Mats Hummels auch im fortgeschrittenen Alter wichtig für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Die ecken an, die hinterfragen – jeden Einzelnen. Die nerven mitunter auch, aber das ist unglaublich wichtig", sagte Klose.