Klub-WM in Saudi-Arabien: Letztmals im alten Format

Die Fußball-Klub-Weltmeisterschaft findet ab Dienstag zum letzten Mal im alten Format mit sieben Mannschaften statt. Nach einem Jahr Pause wird das Nachfolgeturnier ab 2025 mit 32 teilnehmenden Teams stattfinden. Erster Gastgeber sind die USA.

Noch gilt aber das alte Format, wobei das umstrittene Königreich Saudi-Arabien vom 12. bis 22. Dezember Gastgeber ist. Eröffnet wird die Klub-WM im Qualifikationsspiel am Dienstag (19.00 Uhr MEZ) zwischen dem saudischen Klub Al-Ittihad und Auckland City aus Neuseeland. Stars von Al-Ittihad sind die Franzosen Karim Benzema und N'Golo Kante.

Die favorisierten Teams aus Europa (Champions-League-Sieger Manchester City) und Südamerika (Libertadores-Cup-Gewinner Fluminense) steigen wie schon bei den letzten Turnieren erst ab dem Halbfinale (18./19. Dezember) in die WM für Vereinsmannschaften ein.

Die neue Klub-WM wird ab 2025 alle vier Jahre ausgetragen und ganz andere Dimensionen haben, das hatte der FIFA-Rat schon Ende 2022 in Katar beschlossen. Alle sechs Konföderationen erhalten Startplätze, Europa wird mit zwölf Mannschaften vertreten sein. Aus dem Bereich der UEFA sind Manchester City, Real Madrid und der FC Chelsea als Champions-League-Sieger der vergangenen Jahre bereits qualifiziert. Auch Rekordmeister Bayern München dürfte gute Chancen haben, für Europa an den Start gehen zu können. - Der Spielplan der Klub-WM 2023 in Saudi-Arabien (12. bis 22. Dezember 2023):

Qualifikation: Al-Ittihad/Saudi-Arabien - Auckland City FC (Dienstag, 12. Dezember, 19.00 Uhr MEZ). - Viertelfinale: Club Leon/Mexiko - Urawa Red Diamonds/Japan (Freitag, 15. Dezember, 15.30), Al-Ahly Kairo/Ägypten - Sieger Al-Ittihad/Auckland (Freitag, 15. Dezember, 19.00). - Halbfinale: Fluminense - Sieger Al-Ahly-Sieger Al-Ittihad/Auckland (Montag, 18. Dezember, 19.00), Sieger Leon-Urawa - Manchester City (Dienstag, 19. Dezember, 19.00). - Spiel um Platz drei (Freitag, 22. Dezember, 15.30): Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2. - Finale (Freitag, 22. Dezember, 19.00): Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2