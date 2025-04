Klub-WM: Schiedsrichter sollen Bodycam tragen

Bei den Partien der Klub-WM in diesem Sommer sollen die Schiedsrichter im Rahmen eines Testlaufs eine Kamera am Körper tragen. Dies teilte der Fußball-Weltverband FIFA am Dienstag mit. Entsprechende Tests mit der sogenannten Bodycam hatten die Regelhüter des International Football Association Boards (IFAB) erst Anfang März genehmigt.