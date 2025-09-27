Knieoperation: Barca-Keeper Garcia wochenlang außer Gefecht

Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona muss mehrere Wochen ohne Torhüter Joan Garcia auskommen. Angaben der Katalanen zufolge musste sich der Nachfolger des ebenfalls verletzten Nationaltorhüters Marc-André ter Stegen am Samstag wegen eines Innenmeniskusrisses im linken Knie einer Operation unterziehen. Für Garcia, der die Verletzung am vergangenen Donnerstag beim 3:1 bei Real Oviedo erlitt, rückt wieder Routinier Wojciech Szczesny zwischen die Pfosten der Blaugrana.

"Es ist nicht gut, Joan nicht im Tor zu haben. Er hat bisher einen fantastischen Job gemacht", kommentierte Barcelonas deutscher Trainer Hansi Flick Garcias Ausfall auf der Pressekonferenz vor dem Duell am Sonntag mit Real Sociedad San Sebastian. Zugleich betonte der ehemalige Bundestrainer sein Vertrauen in Szczesny: "'Tek' ist ein fantastischer Torwart. Wir haben drei Titel mit ihm gewonnen."

Ins Team zurückkehren wird auch Jungstar Lamine Yamal nach einer abgeklungenen Leistenverletzung: "Wenn er im Kader ist oder auf der Bank, wird er immer seine Minuten bekommen. Wir sind froh, dass er eine Option für das Spiel ist", sagte Flick.