Knieverletzung: "Kleiner Eingriff" bei Havertz

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz vom FC Arsenal hat sich aufgrund einer Knieverletzung einem "kleinen chirurgischen Eingriff" unterzogen. Die Operation beim Stürmer erfolgte am Donnerstag und sei erfolgreich verlaufen, teilte der Premier-League-Klub mit. Über die Ausfalldauer machten die Londoner keine Angaben.

Havertz hatte sich die Knieverletzung vor elf Tagen beim Saisonauftakt der Liga bei Manchester United (1:0) zugezogen, er hatte für 30 Minuten auf dem Platz gestanden. Nachfolgende Untersuchungen und fachärztliche Begutachtungen hätten bestätigt, "dass eine Operation erforderlich" sei, hieß es.

Der Offensivspieler hatte in der vergangenen Saison schon große Teile der Rückrunde nach einer Operation aufgrund einer Kniesehnenverletzung verpasst. Sein bislang letztes Länderspiel absolvierte er im November 2024 in Ungarn. Das Final Four in der Nations League hatte Havertz verpasst.

Der 26-Jährige war am Mittwoch wegen der Verletzung auch nicht für den DFB-Kader für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele nominiert worden. Eigentlich war er von Bundestrainer Julian Nagelsmann fest gegen die Slowakei (4. September) und drei Tage später gegen Nordirland eingeplant gewesen.