Knöchelverletzung: Lamine Yamal fehlt Flick wochenlang

Trainer Hansi Flick muss beim FC Barcelona wochenlang auf Jungstar Lamine Yamal verzichten. Wie der spanische Topklub erklärte, habe sich der 17 Jahre alte Spanier bei der blamablen 0:1-Heimpleite gegen den Aufsteiger CD Leganes eine Bänderverletzung im rechten Knöchel zugezogen. Die Ausfallzeit betrage drei bis vier Wochen, hieß es in einer Vereinsmitteilung.

Das Offensivtalent, das mit wettbewerbsübergreifend sechs Toren und zwölf Assists eine wichtige Säule in Flicks Mannschaft darstellt, wird demnach frühestens im Januar zurückkehren. Unter anderem das Topspiel um die Tabellenführung gegen das punktgleiche Atletico Madrid am Samstag (21.00 Uhr/DAZN) muss Barca ohne ihn bestreiten.

Für die Katalanen bedeutet der Ausfall den nächsten Rückschlag. Nach einem verheißungsvollen Saisonstart holte Barcelona in den vergangenen sechs Ligaspielen nur einen Sieg. Das formstarke Atletico und auch Real Madrid könnten am Wochenende in der Tabelle vorbeiziehen. Zudem hatte Trainer Flick beim 2:2 gegen Betis Sevilla die Rote Karte gesehen, der ehemalige Bundestrainer fehlt auch gegen Atletico noch gesperrt.