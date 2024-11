Knöchelverletzung: Reals Tchouameni fehlt wochenlang

Champions-League-Sieger Real Madrid muss wochenlang auf Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni verzichten. Der 24 Jahre alte Franzose zog sich bei der 1:3-Niederlage in der Königsklasse gegen die AC Mailand am Dienstag eine Knöchelverletzung zu, wie der spanische Fußball-Meister am Mittwoch mitteilte. Tchouameni war zur Halbzeit angeschlagen ausgewechselt worden.