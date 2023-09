KNVB-Chef van Praag vor Rückkehr als Ajax-Boss

Anzeige

Der frühere Präsident Michael van Praag soll den kriselnden niederländischen Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam in ruhiges Fahrwasser führen. Nach der Entlassung von Sportdirektor Sven Mislintat und dem Rücktritt des Aufsichtsratsvorsitzenden Pier Eringa bestätigte der Verein am Donnerstag, dass van Praag an die Spitze des Aufsichtsrates rückt. Der Lokalpolitiker und Multifunktionär, der sich auch um das Präsidentenamt im niederländischen Basketballverband bewirbt, hatte Ajax von 1989 bis 2003 geführt.

Van Praag, der am Donnerstag seinen 76. Geburtstag feierte, sitzt im UEFA-Exekutivkomitee und kandidierte 2015 für den FIFA-Vorsitz. Im Ajax-Aufsichtsrat wird er ab sofort vom früheren Vorsitzenden Leo van Wijk (76) unterstützt. Erst am Mittwoch hatte Eringa aufgrund der sportlichen und personellen Krise bei Ajax hingeschmissen.

In Eringas kurzer Amtszeit war unter anderem Mislintat verpflichtet worden. Dem Funktionär wird vorgeworfen, Mislintats geschäftliche Verbindungen, insbesondere den Transfer des Ex-Stuttgarters Borna Sosa, nicht genau kontrolliert zu haben. Auch sportlich läuft es für Ajax alles andere als rund: Nach fünf Spieltagen liegt das Team von Trainer Maurice Steijn nur auf Platz 14 der Eredivisie.