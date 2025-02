Kolo Muani sichert Juve den Sieg

Der ehemalige Frankfurter Bundesligaprofi Randal Kolo Muani hat Juventus Turin mit einem Doppelpack zum Sieg bei Como 1907 geschossen. Der französische Nationalspieler, den Juve bis Saisonende von Paris Saint-Germain ausgeliehen hat, traf beim 2:1 (1:1) und damit auch im dritten Spiel für den italienischen Fußball-Rekordmeister. Insgesamt kommt Kolo Muani seit seinem Wechsel in die Serie A bereits auf fünf Tore.

Der 26-Jährige hatte Turin in Führung gebracht (34.) und nach dem Ausgleich durch Assane Diao (45.+1) auch kurz vor Schluss vom Punkt die Nerven behalten: Kolo Muani verwandelte in der 89. Minute einen Foulelfmeter zum Sieg. Damit springt Juve vorerst auf einen Champions-League-Platz. Die Konkurrenten Lazio Rom und AC Florenz sind am Sonntag im Einsatz.