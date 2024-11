Kramers Zukunft weiter offen: "Im Reinen mit mir"

Ex-Weltmeister Christoph Kramer entscheidet ohne Druck über eine Zukunft als Profi-Fußballer. "Ich lasse es auf mich zukommen. Ich bin in der sehr, sehr, sehr komfortablen Situation in meinem Leben, dass ich nur noch das mache, was mir wirklich Spaß macht", sagte der 33-Jährige dem Sport-Informations-Dienst (SID) im Trainingslager der deutschen Kleinfeld-Nationalmannschaft in Hennef. Wenn er etwas finde, auf das er zu 100 Prozent "Lust" habe, "dann bin ich bei allem dabei und wenn nicht, dann nicht. Ich bin mega im Reinen mit mir."