Manche Verbandsregeln sind absurd. Es gibt welche, die sind besonders absurd. Wie im Aufstiegskampf in Mittelfranken - Amateur-Fußball at its best.

Der Amateur-Fußball liefert verlässlich, was kuriose Geschichten angeht. Auch im Aufstiegskampf, der teilweise immer noch läuft. In Mittelfranken ging es in einem Dreiervergleich um den Aufstieg in die Bezirksliga.

Von den Teams Türkspor Nürnberg (Kreisliga Nürnberg/Frankenhöhe 2), SV Tennenlohe (Kreisliga Erlangen-Pegnitzgrund) und DJK Göggelsbuch (Kreisliga Neumarkt/Jura) sollten zwei aufsteigen. Jede Mannschaft hatte einmal Heimrecht.

Nach den ersten beiden Partien stand Tennenlohe als erster Aufsteiger fest. Fest stand auch: Göggelsbuch benötigte im letzten Spiel gegen Türkspor einen Sieg mit zwei Toren Unterschied.

In der Schlussphase stand es nun aber 1:1 – Türkspor wäre damit aufgestiegen. Doch die Regeln besagen: Jedes Spiel dieser Aufstiegsrunde braucht einen Sieger. Auch wenn er zu dem Zeitpunkt tabellarisch gar nicht nötig war. Bei Unentschieden sollte es daher in die Verlängerung oder zur Not sogar ins Elfmeterschießen gehen.