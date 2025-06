U21-EM: Niederlande folgen Dänemark ins EM-Viertelfinale

Die niederländische U21-Nationalmannschaft hat im abschließenden Vorrundenspiel doch noch das Viertelfinale der EM in der Slowakei erreicht.

Der Europameister von 2006 und 2007 holte im abschließenden Vorrundenspiel bei der U21-EM in der Slowakei (live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran) mit einem 2:0 (1:0) gegen die Ukraine seinen ersten Dreier in der Slowakei und folgte Gruppensieger Dänemark in die K.o.-Runde.

Luciano Valente (34.) vom FC Groningen traf auf Vorarbeit von Ruben van Bommel zum 1:0. Van Bommel ist der Sohn von Mark van Bommel, ehemaliger Bayern-Profi, und Andra van Bommel, Tochter des ehemaligen Bondscoaches und BVB-Trainers Bert van Marwijk. Thom van Bergen (56.) machte nach der Pause mit dem 2:0 alles klar.

In Viertelfinale geht es am Samstag gegen Portugal. Fehlen wird dann Youri Regeer, der in der 81. Minute die Rote Karte sah. Dänemark, das beim 2:2 (1:0) gegen Finnland erstmals Federn ließ, bekommt es am Sonntag mit Frankreich zu tun.