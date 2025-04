Krönung steht bevor: Liverpool Meister auf der Couch?

Der FC Liverpool könnte am Mittwoch auf der Couch englischer Meister werden. Bei einer überraschenden Niederlage des einzig verbliebenen Konkurrenten FC Arsenal im Heimspiel gegen Crystal Palace (21.00 Uhr/Sky) stünde der 20. Titel bereits vorzeitig fest. "Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, weil ich davon ausgehe, dass Arsenal, weil sie eine so gute Mannschaft sind, unter der Woche gewinnen kann", sagte Teammanager Arne Slot.

Er glaube, dass es sein Team "wahrscheinlich selbst machen muss und die erste Chance, die wir haben, ist nächste Woche gegen Tottenham", führte er aus. Ein Sieg gegen die Spurs an der Anfield Road am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) würde unabhängig vom Resultat Arsenals unter der Woche zur Meisterschaft reichen. Bei noch fünf ausstehenden Spielen liegt Liverpool derzeit 13 Punkte vor den Gunners, am Sonntag hatte es ein 1:0 (0:0) bei Absteiger Leicester City gegeben.

Generell sei der Zeitpunkt des Titelgewinns zweitrangig, betonte Slot: "Das einzige, was die Fans wollen, ist, dass wir die Liga gewinnen. Nach einem Meistertitel in 35 Jahren, an dem sie wegen COVID nicht beteiligt waren. Sie waren involviert, aber nicht so sehr, wie sie es wahrscheinlich wollten." Deshalb werde es nun für Spieler und Anhänger "in jedem Moment etwas Besonderes". Trent Alexander-Arnold sprach gar von einem bevorstehenden "Moment für die Ewigkeit".

Mit ihrem 20. Titel würden die Reds zu Rekordmeister Manchester United aufschließen. Doch man dürfe sich nicht zu früh freuen. "Was ich aus meiner Zeit bei Feyenoord weiß, ist, dass es natürlich viel Lärm gibt und alle sehr aufgeregt sind", sagte Slot mit Blick auf die bevorstehende Krönung. Seine Mannschaft müsse "voll konzentriert" bleiben und sich so akribisch wie immer auf den kommenden Gegner Tottenham vorbereiten.