Kudus für 64 Millionen zu den Spurs

Der Transfer-Wahnsinn in der Premier League geht unvermindert weiter. Tottenham Hotspur, in der vergangenen Saison völlig enttäuschender Tabellen-17. in England, hat für rund 64 Millionen Euro den ghanaischen Fußball-Nationalspieler Mohammed Kudus von Stadtrivale West Ham United verpflichtet. Der Mittelfeldmann unterschrieb einen Vertrag bis 2031.

Zuvor hatten die Hammers ein Angebot über "nur" 58 Millionen Euro für Kudus abgelehnt. Der 24-Jährige hatte eine Ausstiegsklausel in Höhe von 98,5 Millionen Euro in seinem Vertrag stehen. In 65 Ligaspielen für West Ham kam er auf 13 Tore und neun Vorlagen.

Mit Morgan Gibbs-White von Nottingham Forest ist bei Tottenham schon der nächste Mittelfeldspieler im Anflug. Der vielseitig verwendbare englische Nationalspieler (25) soll den Europa-League-Sieger knapp 70 Millionen Euro kosten. Damit würden die Spurs, die auch Mathys Tel vom FC Bayern verpflichtet haben, die Marke von 200 Millionen Euro für Sommertransfers knacken.