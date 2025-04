Kühn trifft doppelt: Celtic zum 55. Mal schottischer Meister

Celtic Glasgow ist zum vierten Mal in Folge schottischer Fußballmeister. Durch ein 5:0 (3:0) bei Dundee United stehen die Bhoys in Green bereits vier Spieltage vor Saisonschluss in der Premiership als Meister fest. Für die Mannschaft von Teammanager Brendan Rodgers ist es die insgesamt 55. Meisterschaft der Vereinsgeschichte, damit zieht Celtic nach Titeln mit dem bisherigen Rekordchampion Glasgow Rangers gleich.