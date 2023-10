Kuntz beansprucht Teil des türkischen Erfolgs für sich

Anzeige

Stefan Kuntz beansprucht einen Teil des Erfolgs der für die EM qualifizierten türkischen Fußball-Nationalmannschaft für sich. "Es freut mich extrem, dass der erfolgreich begonnene Weg auch erfolgreich zu Ende geführt wurde", sagte der 60-Jährige dem SID und fügte vielsagend an: "Mein Nachfolger hat ja recht wenig geändert."

Die Türkei hatte sich mit Kuntz-Nachfolger Vincenzo Montella am Sonntag durch ein 4:0 gegen Lettland für die Endrunde in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) qualifiziert. Kuntz war im September entlassen worden. "Ich habe ja schon nach meinem Ausscheiden gesagt, dass wir so gut wie qualifiziert sind", sagte der ehemalige U21-Trainer des DFB: "Ich freue mich vor allem für die türkischen Fans und für meine Spieler."