Kuntz: Kein DFB-Kontakt wegen Bundestrainer-Posten

Stefan Kuntz ist nach eigener Aussage derzeit nicht in Gesprächen mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) für ein mögliches Engagement als Frauen-Bundestrainer. "Ich äußere mich gerne dazu, wenn jemand von den Funktionären zu mir Kontakt aufnimmt", sagte der 60-Jährige dem SR am Mittwoch zu den entsprechenden Spekulationen.

Die Sport Bild hatte den ehemaligen U21-Nationalcoach gleich nach dem 4:0 (2:0) der DFB-Frauen am Vorabend gegen Island als Kandidat ins Spiel gebracht. Die Zukunft der seit mehreren Wochen krankgeschriebenen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist noch immer unklar. Auch als bei den Männern ein Nachfolger für Hansi Flick gesucht wurde, sei er nicht kontaktiert worden, so Kuntz.

Nach seinem Aus in der Türkei in der Vorwoche will Kuntz sich nicht auf eine Jobzukunft im Verein oder Verband festlegen. Ihm gehe es um die "Attraktivität der Aufgabe", erklärte der Europameister von 1996: "Wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich dort weiterentwickeln, dann muss das vielleicht gar nicht was ganz Großes sein, sondern es geht mir dann nachher um den Inhalt der Aufgabe."