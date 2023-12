Kurios: Schottland verliert nicht hoch genug für Olympia

Anzeige

Fußball kurios in Glasgow: Die Schottinnen haben ihre Olympia-Chance verpasst, weil sie im Nachbarschaftsduell mit England nicht hoch genug verloren haben. Das 0:6 (0:4) gegen die Europameisterinnen war, so verrückt es klingt, nicht ausreichend - denn im Wettschießen holten sich die Niederlande durch ein 4:0 (1:0) gegen Belgien Platz eins in der Nations-League-Gruppe A1 wegen der um ein Tor besseren Tordifferenz vor den Lionesses.

Das Verrückte: Wenn sich England für die Sommerspiele qualifiziert hätte, hätte die Mannschaft dort als Team für Großbritannien antreten dürfen - mit Spielerinnen auch aus Wales, Nordirland und eben Schottland. Daher waren die Schottinnen um Samantha Kerr vom deutschen Meister Bayern München am letzten Spieltag zum Verlieren verdammt.

Alex Greenwood (13.), Lauren James (38./39.), Beth Mead (45.+1), Fran Kirby (50.) und Lucy Bronze (90.+3) trafen im Hampden Park für die Gäste. Doch Oranje hatte parallel das bessere Ende für sich. Damaris Egurrola traf zwei Mal in der Nachspielzeit (90.+1/90.+5) zum Endstand, wodurch ihr Team an England noch vorbeizog, für das in Glasgow schon Schluss war.