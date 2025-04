Laut Luis Suárez: Messi plant sechste WM-Teilnahme

Lionel Messi strebt offenbar seine Teilnahme an der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 an. Das berichtet zumindest sein langjähriger Weggefährte und Mitspieler Luis Suárez (38) in einem Interview mit der spanischen Zeitung El Pais. Demnach hege der 37 Jahre alte Kapitän Argentiniens den Wunsch, beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko aufzulaufen.