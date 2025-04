Lazio-Fan nach Krawallen verhaftet - 24 Polizisten verletzt

Nach den schweren Ausschreitungen rund um das Römer Derby hat die italienische Polizei einen Lazio-Fan festgenommen. Dem Mann wird Widerstand und Gewalt gegen Polizeibeamte sowie Sachbeschädigung vorgeworfen. Anhand von Videoaufnahmen will die Polizei weitere Beteiligte ermitteln, die Zahl der verletzten Polizisten ist inzwischen auf 24 gestiegen.

Italiens Innenminister Matteo Piantedosi betonte, die Regierung werde "alle notwendigen Maßnahmen" ergreifen, um die Polizei vor Hooligan-Angriffen zu schützen. Es sei nicht hinnehmbar, dass Beamte ihr Leben riskieren, um Ausschreitungen bei Fußballspielen zu verhindern. Am Sonntag war es vor und nach dem Derby zwischen AS Rom und Lazio Rom (1:1) zu Zusammenstößen beider Fanlager gekommen.

Nach Ansicht der Polizeigewerkschaft Coisp werden Sportereignisse für die Polizisten immer häufiger zu "Kriegsfronten". Es sei ein Fehler gewesen, das Derby am Abend statt am Nachmittag auszutragen, dies erschwere die Arbeit der Polizei. "Es ist inakzeptabel, weiterhin den Forderungen des Fernsehens auf Kosten der Sicherheit nachzukommen", sagte Domenico Pianese, Chef des Gewerkschaftsverbands der italienischen Polizei. Für das "Derby della Capitale" waren 1000 Polizisten in der Hauptstadt im Einsatz gewesen.