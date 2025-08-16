Lederhose für Rückennummer: Müllers bayerischer Dank

Thomas Müller hat sich auf seine ganz eigene Weise dafür bedankt, dass er bei den Vancouver Whitecaps die Rückennummer 13 erhält. In der ersten Mannschaftsbesprechung mit seinen neuen Teamkollegen überreichte er seinem verdutzten Mitspieler Ralph Priso, der die Nummer für Müller freigemacht hatte, eine Lederhose als Geschenk. Der MLS-Klub teilte ein Video von der Übergabe bei Instagram, die Aktion sorgte bei Müllers Teamkollegen sichtlich für Erheiterung.

"Es war schön, die Jungs erstmal kennenzulernen", berichtete Müller anschießend bei Sky: "Es ist eine ganz normale Fußballmannschaft. Jeder hat Spaß daran zu kicken." Im Training sei "gut Feuer drin. Es waren gute Einheiten".

Mit der Rückennummer 13 war Müller einst Weltmeister im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft geworden. Schon in der Nacht zu Montag (3.00 Uhr MESZ) soll der 35-Jährige, der nach 25 Jahren beim FC Bayern eine neue Herausforderung angenommen hat, diese Nummer erstmals in einem Spiel für die Whitecaps auf dem Rücken tragen. Vancouver empfängt dann im ausverkauften Stadion Houston Dynamo.

Ob er für den schnellen Start fit genug ist? "Ja, würde ich schon sagen", sagte Müller: "Wobei ich natürlich sagen muss, dass wir sehen werden, wie wir es machen. Ich habe jetzt seit Ende Juli kein Spiel mehr gemacht. Deswegen werden wir schon clever an die Sache rangehen."