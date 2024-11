Leicester trennt sich von Teammanager Cooper

Nach nur fünf Monaten muss Teammanager Steve Cooper beim früheren englischen Fußball-Meister Leicester City wieder gehen. Das gab der Klub am Sonntag bekannt. Die Foxes hatten am Samstag zu Hause gegen den FC Chelsea verloren (1:2), es war die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Pflichtspielen. Mit zehn Punkten aus zwölf Partien steckt der Rückkehrer im Tabellenkeller der Premier League fest.