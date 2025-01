Leihe fix: Kolo Muani bis Saisonende zu Juve

Nach eineinhalb Jahren bei Paris Saint-Germain zieht es den früheren Frankfurter Stürmer Randal Kolo Muani zum italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin. Das bestätigten beide Klubs am Donnerstag. Der 27-malige französische Nationalspieler wird demnach bis zum Saisonende ausgeliehen.

"Ich freue mich, dass Kolo Muani kommt", hatte Juve-Trainer Thiago Motta bereits in der Pressekonferenz am Freitag betont, wegen fehlender "bürokratischer Fomalitäten" zog sich der Wechsel jedoch seitdem hin. Turin kann die Verstärkung gut brauchen: Zwar ist die Alte Dame in der Serie A noch ohne Niederlage, nach 13 Unentschieden in 21 Saisonspielen aber nur Fünfter.

Kolo Muani war nach Beginn der Saison 2023/24 und einem Trainingsstreik auf den letzten Drücker für 95 Millionen Euro von Frankfurt zu PSG gegangen und hatte einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. In dieser Saison kam der 26-Jährige nicht über eine Reservistenrolle hinaus, erzielte in 14 Einsätzen zwei Tore. Seit Mitte Dezember stand er in sämtlichen Pflichtspielen nicht einmal mehr im Kader von PSG-Coach Luis Enrique.