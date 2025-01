Leihe: Münchnerin Kerr bis Saisonende in Liverpool

Meister Bayern München hat Samantha Kerr bis Saisonende an den englischen Erstligisten FC Liverpool ausgeliehen. Dies teilten die Bayern am Mittwoch mit. Gemeinsam mit der 25 Jahre alten schottischen Nationalspielerin habe der Verein entschieden, "dass es für ihre weitere Entwicklung wichtig wäre, mehr Spielpraxis zu sammeln", wird Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball der Münchnerinnen, zitiert.

Kerr steht seit Sommer 2023 beim FC Bayern unter Vertrag und kam in dieser Zeit auf 28 Pflichtspieleinsätze. In der laufenden Saison stand sie beim Bundesligazweiten in zehn Pflichtspielen auf dem Platz, aber nur zwei Mal von Beginn an.