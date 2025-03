Lerch verlässt TSG-Fußballerinnen im Sommer

Stephan Lerch und die TSG Hoffenheim gehen nach vier Jahren ab Sommer getrennte Wege. Der 40-Jährige, der in verschiedenen Funktionen bei den Kraichgauern gearbeitet hat, wird seinen auslaufenden Vertrag als Sportlicher Leiter der Fußballerinnen des Klubs nicht verlängern. Das teilte die TSG am Dienstag mit. In ihm sei der Wunsch gereift, "mich beruflich zu verändern und neu auszurichten", sagte Lerch.