Leverkusen gewinnt Verfolgerduell - HSV erstmals erfolgreich

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen halten in der Bundesliga den Anschluss an die Tabellenspitze. Die Mannschaft von Trainer Roberto Pätzold gewann das Verfolgerduell mit Eintracht Frankfurt am Donnerstag mit 2:1 (2:1) und verkürzte nach dem dritten Saisonsieg den Rückstand auf das Spitzenduo Bayern München und VfL Wolfsburg (beide 10 Punkte) auf einen Zähler.

Doppelpackerin Vanessa Fudalla (7./Handelfmeter, 27.) hatte Leverkusen verdient in Führung gebracht, Rebecka Blomqvist (42.) traf für Frankfurt noch vor der Pause etwas aus dem Nichts zum Anschluss. Weil Leverkusen in der zweiten Halbzeit aber konzentriert verteidigte, liegt die Eintracht mit sechs Punkten aus vier Spielen im Tabellenmittelfeld.

Der Hamburger SV durfte derweil seinen ersten Saisonsieg feiern. Die Aufsteigerinnen gewannen nach nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen mit 1:0 (0:0) bei RB Leipzig, Lotta Wrede (77.) gelang der entscheidende Treffer.