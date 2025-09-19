Leverkusen mehrere Wochen ohne Torjägerin Kramer

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss mehrere Wochen ohne seine Stürmerin Cornelia Kramer (22) auskommen. Nach Angaben der Rheinländer laboriert die dänische Nationalspielerin seit einer Trainingseinheit in der vergangenen Woche an einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel.

Aufgrund der Verletzung hatte Kramer, die in der zurückliegenden Spielzeit mit zwölf Treffern Leverkusens erfolgreichste Torschützin gewesen war, auch Bayers Saison-Heimpremiere zu Wochenbeginn gegen Aufsteiger Union Berlin (3:2) verpasst.