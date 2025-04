Leverkusen patzt überraschend gegen Köln

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen haben im Rennen um die Champions League einen unerwarteten Dämpfer einstecken müssen. Im rheinischen Duell mit dem 1. FC Köln kam die Werkself am Montagabend trotz klarer Überlegenheit über ein 1:1 (0:1) nicht hinaus und verpasste den Sprung heran an das Bundesliga-Spitzentrio. Cornelia Kramer (53.) sorgte für den Ausgleich, nachdem Taylor Ziemer (35.) die Kölnerinnen in Führung gebracht hatte.