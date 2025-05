Leverkusen verlängert mit Daedelow

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat das Eigengewächs Ida Daedelow weiter an sich gebunden. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, verlängerte die 17-Jährige ihren Vertrag um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2027. Im vergangenen Juli hatte die zentrale Mittelfeldspielerin ihren ersten Profivertrag unterschrieben.

Daedelow habe sich "dank ihrer unbekümmerten Art in der vergangenen Saisonvorbereitung ohne echte Anlaufschwierigkeiten in die Mannschaft eingefügt", sagte der Sportliche Leister Achim Feifel: "Wenn sie ihren Weg so weitergeht, werden wir noch viel Freude an ihr haben."

Bislang absolvierte Daedelow fünf Pflichtspiele für die Profi-Mannschaft. Zuvor hatte sie seit 2019 die Jugendmannschaften von Leverkusen durchlaufen.