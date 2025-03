Leverkusenerin Bragstad geht nach Schweden

Bayer Leverkusen hat Innenverteidigerin Emilie Bragstad (23) mit sofortiger Wirkung an den schwedischen Erstligisten Hammarby IF abgegeben. Das teilte der Bundesliga-Vierte am Donnerstag mit. Der Vertrag der Norwegerin bei Bayer wäre noch bis 2026 gelaufen, zu den Ablösemodalitäten machten die Klubs keine Angaben.