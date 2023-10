Liga-Premiere in der Allianz Arena: Bayern nur remis

Anzeige

Die Fußballerinnen von Bayern München haben bei ihrer Bundesliga-Premiere in der Allianz Arena einen wichtigen Sieg verpasst. Im Topspiel des 4. Spieltags kam der Titelverteidiger gegen Champions-League-Anwärter Eintracht Frankfurt in einer umkämpften Partie nicht über ein 0:0 hinaus.

"Der Punkt geht in Ordnung, am Ende war das heute ein klassisches 0:0", sagte Frankfurts Nationalspielerin Laura Freigang am ARD-Mikrofon. Das sah auch DFB-Kollegin und Bayern-Stürmerin Klara Bühl ein: "Frankfurt hat eine unfassbare Mentalität, die sind immer da. Das hat uns gefehlt. Wir müssen unsere Chancen nutzen."

Bayern bleibt mit acht Punkten vorläufig auf Rang drei. Die TSG Hoffenheim führt die Liga mit zehn Punkten an, der VfL Wolfsburg (9 Punkte) kann am Sonntag bei RB Leipzig wieder die Spitze übernehmen. Die ambitionierten Frankfurterinnnen finden sich hingegen mit nur einem Sieg aus vier Spielen auf Rang acht wieder.

19.000 Zuschauern - Bundesliga-Rekord für die Bayern - sahen eine schwache Partie mit wenigen hochkarätigen Gelegenheiten auf beiden Seiten. In der Allianz Arena hatten die Frauen bislang nur drei Spiele in der Champions League bestritten.

Zuvor hatte Werder Bremen den 1. FC Köln deutlich in die Schranken gewiesen. Die Bremerinnen siegten vor einer Klub-Rekordkulisse von 21.508 Zuschauern im Weserstadion durch ein Eigentor von Celina Degen (32.) sowie Treffer von Lina Hausicke (83.) und Melina Kunkel (90.+3) mit 3:0 (1:0) und steht nun wie auch der FC bei sechs Punkten aus den ersten vier Spielen. Für die Mannschaft von Trainer Thomas Horsch war es der zweite Auftritt in der großen Arena.