Lionel Messi: MLS kann mit europäischen Ligen gleichziehen

Damit bezog sich Messi auf die Copa America 2024 bzw. die Weltmeisterschaft 2026. Beide Turniere werden in den USA ausgetragen. "Hier ist alles vorhanden, um Spitzenfußball zu erleben, aufgrund des Landes, der Struktur und vieler anderer Dinge", ergänzte der neue Superstar der MLS, der in seinen bisherigen sechs Spielen für Miami bereits neun Treffer erzielte.

"Ich denke, es gibt jede Gelegenheit dazu. Dieses Wachstum hängt stark von der Liga ab. Es ist ein idealer Zeitpunkt zum Wachsen. Es stehen wichtige Wettbewerbe an, die in diesem Land ausgetragen werden", sagte der Weltmeister auf die Frage, ob die MLS bzw. der US-Fußball mit den europäischen Ligen gleichziehen könne.

Auch die US-Nationalmannschaft lobte Messi bei seiner ersten offiziellen Pressekonferenz als Spieler von Inter Miami. "Bei der Weltmeisterschaft war das US-Team eine tolle Mannschaft, sehr wettbewerbsfähig. Es konnte sich gegen jedes Team behaupten. Es kommt dem Niveau des mexikanischen Fußballs immer näher", erklärte der Argentinier, der mit seiner Mannschaft Ende 2022 bei der WM in Katar den Titel holte.

Finale im Leagues Cup: Messi vor Duell mit Ex-Herthaner Mukhtar

"Dieser Leages Cup hat das gezeigt. Im Finale ist kein mexikanisches Team vertreten", verweist Messi zudem beim Thema Entwicklung des US-Fußballs auf den Leagues Cup, bei dem sich neben Inter Miami mit Nashville ein zweites MLS-Team bis ins Finale kämpfte und eben kein Teilnehmer aus der mexikanischen Liga.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (20. August) steht da Finale gegen Nashville an, wo mit Hany Mukhtar ein Deutscher der große Superstar ist. Der 28-jährige Berliner spielte einst für Hertha BSC. Nach den Stationen Benfica Lissabon und Bröndby wechselte er in die MLS und ist dort einer der Topspieler.