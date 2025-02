Geldstrafe für Lionel Messi. Der Argentinier leistet sich in der MLS eine seltenene Eskapade. Auch Mitspieler Luis Suarez muss blechen.

Für den Griff in den Nacken eines Assistenztrainers ist Fußball-Superstar Lionel Messi von der MLS zu einer Geldstrafe in nicht genannter Höhe verurteilt worden.

Der Argentinier von Inter Miami habe nach der Partie gegen New York City FC (2:2) gegen die "Hände zum Gesicht/Kopf/Hals eines Gegners-Regel" verstoßen, teilte die US-Liga mit. Nach dem Abpfiff der Partie am vergangenen Samstag hatte Messi New Yorks Assistenztrainer Mehdi Ballouchy in den Nacken gegriffen.

Auch Messis Teamkollege Luis Suarez muss eine Strafe zahlen, er hatte Gegenspieler Birk Risa während einer Auseinandersetzung kurz nach dem Halbzeitpfiff im Nacken berührt. In einer hitzigen Partie hatte Messi seinem Klub mit zwei Vorlagen ein Remis gerettet.

In der Nacht zu Mittwoch führte der 37-Jährige Miami zudem ins Achtelfinale des CONCACAF Champions Cup. Beim 3:1-Erfolg gegen Sporting Kansas City traf der Weltmeister zum 1:0 (19.). Im Hinspiel (1:0) hatte Messi zudem den einzigen Treffer der Partie erzielt.