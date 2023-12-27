In Europas Top-Ligen ist das Sommer-Transferfenster seit einiger Zeit geschlossen. Wir blicken nun auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte für den Januar 2026. ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 7. November, 09:50 Uhr: Macht Galatasaray Istanbul Jagd auf Lionel Messi? +++ Zwar hat Galatasaray mit Victor Osimhen, Mauro Icardi und Leroy Sané schon einige große Namen im Kader, jedoch soll der Istanbuler Klub nun an einem noch größeren Transfer-Kracher arbeiten. Wie türkische Medien berichten, möchte der Traditionsverein Lionel Messi für vier Monate ausleihen. Laut dem türkischen Journalisten Zeki Uzundurukan soll Galatasaray bereits Kontakt zu Vertretern des Superstars aufgenommen haben. "Messi könnte für vier Monate zu Galatasaray kommen. Das Scouting-Team verfolgt seine Situation schon lange", schrieb er. Über den finanziellen Aspekt soll sich Galatasaray bereits Gedanken gemacht haben. Messi, der bei Inter Miami zehn Millionen Euro im Jahr beziehen soll, könnte diese Summe anteilsmäßig auch in den vier Monaten in Istanbul erhalten. Es geht also wahrscheinlich um etwa 3,3 Millionen Euro - eine Summe, die für den Klub locker zu stemmen sein dürfte, zumal die Trikot-Verkäufe explodieren dürften. Die ganz große Frage ist nicht, ob Gala sich Messi leisten kann, sondern ob der Argentinier für die Istanbuler spielen möchte. Klar ist, dass die MLS-Saison bereits am 6. Dezember dieses Jahres endet und dann in eine längere Pause geht. Noch steht der genaue Saisonstart der neuen MLS-Spielzeit nicht fest. Messi könnte also die Zeit nutzen, um im Rhythmus zu bleiben und auf diese Weise womöglich eine bessere Vorbereitung auf die WM im kommenden Sommer zu haben. Allerdings gehen derartige Kurz-Leihen eher selten wirklich über die Bühne. Rein sportlich würde Messi allerdings wohl noch immer einen Mehrwert bieten. Der Argentinier kommt in der laufenden Saison auf 33 Pflichtspieltore für Miami und zog mit seinem Team ins Playoff-Viertelfinale ein. Der 38-Jährige steht in Miami bis 2028 unter Vertrag, hatte diesen erst vor wenigen Wochen verlängert.

+++ 6. November, 18:02 Uhr: Kehrt Erik ten Hag zu Ajax Amsterdam zurück? +++ Ajax Amsterdam enttäuscht in dieser Champions-League-Saison auf ganzer Linie. Nach vier Spieltagen ist die Bilanz desaströs: null Punkte, 1:14 Tore. Zuletzt setzte es eine 0:3-Pleite gegen Galatasaray Istanbul. Der "Telegraaf" nahm nach der erneuten Pleite kein Blatt vor den Mund und kritisierte den Klub als "Lachnummer Europas". Da es auch in der Liga mit Platz vier sportlich äußerst unrund läuft, wurde Trainer John Heitinga am Donnerstag entlassen. Auch seine Assistenten mussten gehen. Heitinga hatte den Job erst im Sommer übernommen. Solange bis ein neuer Trainer gefunden ist, übernimmt Fred Grim als Interimscoach. Das "Algemeen Dagblad" berichtet in dem Zusammenhang, dass bereits erste Gespräche mit Ex-Coach Erik ten Hag stattgefunden haben sollen. Nach seinem Aus bei Bayer Leverkusen ist er derzeit ohne Job. Er hatte Ajax bereits zwischen 2017 und 2022 trainiert.

+++ 23. Oktober, 21:22 Uhr: Nachfolger für Robert Lewandowski: FC Barcelona buhlt um Weltmeister +++ Wird Julian Alvarez der Nachfolger von Robert Lewandowski beim FC Barcelona? Wie die "Sport" berichtet, soll Barca-Präsident Joan Laporta ein großer Fan des Argentiniers sein, der beim Ligarivalen Atletico Madrid spielt. Doch Atleti will angeblich satte 200 Millionen Euro für den Stürmer – was Barca angesichts der klammen Kassen kaum zahlen kann. Alvarez‘ Vertrag läuft noch bis 2030. Konkurrenz für Barca gibt es auch, denn auch Paris Saint-Germain soll Interesse an Alvarez und sich bereits nach ihm erkundigt haben. Alvarez selbst soll sich laut dem Bericht immer öfter fragen, ob er mit seinem aktuellen Klub wirklich Titel gewinnen kann. 2024 hatte Atletico 75 Millionen Euro für den Weltmeister gezahlt.

+++ 23. Oktober, 07:22 Uhr: ManUtd will wohl Lewandowski +++ Wie der britische "Daily Star" berichtet, kann sich Manchester United berechtigte Hoffnungen auf einen ablösefreien Transfer von Stürmer Robert Lewandowski machen. Der Vertrag des Polen in Katalonien endet im Sommer. Allerdings hat der Verein eine einseitige Option auf Verlängerung. Danach sieht es aktuell jedoch nicht aus, Trainer Hansi Flick soll sich demnach nicht für einen Verbleib Lewandowskis aussprechen. Bereits 2012 wollte der Rekordmeister Englands Lewandowski verpflichten, damals legte Borussia Dortmund jedoch sein Veto ein, 2014 folgte dann der Wechsel zum FC Bayern München.

+++ 17. Oktober, 22:08 Uhr: Winter-Transfer? Fenerbahce wohl an Bayern-Spieler interessiert +++ Wechselt ein Bayern-Profi im Winter die Liga? Wie es im Fußball-Podcast "Bayern Insider" der "Bild" heißt, soll der türkische Erstligist Fenerbahce Istanbul an Bayerns Leon Goretzka interessiert sein. Demnach käme für die Türken bereits ein Wechsel im Winter in Frage. In Istanbul würde Goretzka auf seinen früheren Schalke-Trainer Domenico Tedesco treffen, unter dem er bereits in der Saison 2017 unumstrittener Stammspieler war. Tedesco löste erst vor wenigen Wochen Jose Mourinho als Cheftrainer von Fenerbahce ab. Die Vertragssituation von Goretzka, der in den vergangenen Monaten beim Rekordmeister wieder Fuß gefasst hat, ist aktuell ungewiss. Der 30-Jährige steht nur noch in dieser Saison beim FC Bayern unter Vertrag. Allerdings könnten sich die Bayern-Verantwortlichen demnach auch eine Verlängerung vorstellen. Jedoch wohl nur zu vergünstigten Bezügen. Ebenfalls unklar ist offenbar, ob der FC Bayern einen wichtigen Spieler wie Goretzka bei einem so dünnen Kader mitten in der Saison ziehen lassen würde.

+++ 13. Oktober, 16:00 Uhr: Paris Saint-Germain ist heiß auf Lamine Yamal Der amtierende Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain plant mittelfristig eine Verpflichtung von Barcelona-Star Lamine Yamal. Laut dem französischen Journalisten Romain Molina gibt es beim französischen Meister Verantwortliche, die um die Dienste des 18-Jährigen buhlen. Das Unterfangen könnte für die Pariser aber sehr teuer werden. Yamal hat seinen Vertrag beim FC Barcelona bis 2031 verlängert, ein frühzeitiger Transfer des 200-Millionen-Marktwert-Wunderkindes könnte daher utopische Summen mit sich ziehen. Laut dem Journalisten Romain Molina habe der PSG-Besitzer, Qatar Sports Investments, aber bereits konkrete Vorstellungen für einen Transfer von Yamal und wäre bereit eine exorbitante Summe für den Spanier auszugeben. "In Doha wurde beschlossen: Eines Tages wollen sie ihn, koste es was es wolle." Der bisher teuerste Vereinswechsel der Geschichte ist immer noch Neymar Jr., der 2017 für 222 Millionen Euro ebenfalls vom FC Barcelona zu PSG gewechselt ist. Ein möglicher Yamal-Transfer könnte diese Summe aller Voraussicht nach pulverisieren.

+++ 11. Oktober, 19:49 Uhr: Als Vinicius-Ersatz? Real kontaktiert wohl Haaland Real Madrid bereitet sich wohl auf einen möglichen Abgang von Vinicius jr. vor. Laut "Talksport" sollen die "Königlichen" daher nun Kontakt zu Erling Haaland aufgenommen haben. Die Spanier sehen den City-Superstar demnach als perfekten Nachfolger, sollte Vinicius jr. Real tatsächlich den Rücken kehren. Hintergrund der angeblichen Bemühungen um Haaland sind die stockenden Vertragsverhandlungen zwischen Real und Vinicius jr. Demnach will der Brasilianer ein ähnliches Gehalt wie Kylian Mbappe in Höhe von 25 Millionen Euro, aktuell bietet Real aber wohl "nur" 22 Millionen Euro. Sollte es nicht bald eine Einigung geben, sind die Verantwortlichen in Madrid wohl bereit, Vinicius jr. zu verkaufen. Sein aktueller Vertrag bei Real endet im Sommer 2027. Allerdings läuft Haalands Kontrakt in Manchester noch sehr langfristig bis zum Sommer 2034. Zudem soll ManCity gar kein Interesse daran haben, Haaland für einen Transfer freizugeben. Im Fall der Fälle stünden Real damit wohl zähe Verhandlungen bevor, sollte sich das Interesse an Haaland tatsächlich konkretisieren.

+++ 07. Oktober, 18:17 Uhr: Europäische Spitzenvereine und Saudi-Klubs buhlen wohl um Bernardo Silva Der FC Barcelona und Juventus Turin sollen laut "CaughtOffside" Interesse an Bernardo Silva zeigen. Besonders in Barcelona treibt Sportdirektor Deco die Personalie offenbar voran. Schon im April gab es erste Berichte, dass Trainer Hansi Flick den Portugiesen als Wunschspieler im Blick hatte – wohl als möglichen Ersatz für Lamine Yamal. Für Juventus Turin dürfte Silvas Gehalt zum entscheidenden Hindernis werden. Beim englischen Meister zählt der Mittelfeldspieler zu den Topverdienern – ein finanzieller Rahmen, der für die Italiener nur schwer zu stemmen wäre. Aus Saudi-Arabien gibt es dem Vernehmen nach ebenfalls konkretes Interesse. Al Ahli, Al Qadsiah und Al Nassr sollen bereit sein, Silva ein äußerst lukratives Angebot zu machen. Ob Silva am Ende dem finanziellen Reiz Saudi-Arabiens nachgibt oder in Europa bleibt, ist offen. Fest steht jedoch: Sein Vertrag bei Manchester City läuft im Sommer 2026 aus – und ein Abschied aus England scheint immer wahrscheinlicher zu werden.

