Im türkischen Fußball tobt ein heftiger Wettskandal. Im Zuge der Ermittlungen sind zahlreiche Schiedsrichter und ein Erstliga-Präsident festgenommen worden. Es besteht der Verdacht der Spielmanipulation und des Amtsmissbrauchs. In der Türkei sind im Zuge der Untersuchungen wegen unerlaubter Sportwetten von Fußball-Schiedsrichtern 18 Personen festgenommen worden. Das teilte die Istanbuler Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Insgesamt seien Haftbefehle gegen 21 Personen erlassen worden, darunter 17 Referees und der Präsident eines Süper-Lig-Klubs. Um den Präsidenten welchen Klubs es sich dabei genau handelt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unbekannt. Türkei droht Wettskandal - Schiedsrichter, Spieler und Klubs im Visier - Ex-Coach Kenan Kocak: "Besorgniserregend"

149 Schiedsrichter gesperrt Die Ermittlungen konzentrieren sich auf den Verdacht der Spielmanipulation und des Amtsmissbrauchs. Bereits in der Vorwoche hatte die Disziplinarkommission des türkischen Fußballverbands (TFF) 149 Schiedsrichter für bis zu zwölf Monate gesperrt. Sie sollen gegen das Verbot verstoßen haben, auf Fußballspiele zu wetten. Der Verband machte keine Angaben dazu, ob auch Begegnungen betroffen waren, die die jeweiligen Schiedsrichter selbst geleitet haben. Türkei: Wettskandal mit Folgen? Nationalmannschaft droht Ausschluss von der Fußball-WM Nach Verbandsangaben hatten interne Nachforschungen zuvor ergeben, dass 152 der insgesamt 571 geprüften Referees "aktiv" gewettet haben sollen – darunter 22 aus der höchsten Spielklasse.

