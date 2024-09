In Europas Top-Ligen ist der Deadline Day bereits vorüber, doch manche Ligen dürfen noch einkaufen. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte. Das Transferfenster in Europas Top-Ligen ist zu, doch manche Ligen bieten auch danach noch Möglichkeiten für einen Wechsel. ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 27. September, 8:21 Uhr: Liverpool will wohl Rodrygo als Salah-Nachfolger +++ Die Reds bereiten sich offenbar auf eine Zeit nach Superstar Mohamed Salah, der nur noch bis 2025 an Liverpool gebunden ist, vor. Laut "Fichajes" steht dabei Rodrygo von Real Madrid ganz oben auf der Liste potenzieller Nachfolger. Zwar möchten die Königlichen ihren Offensiv-Künstler nicht unbedingt abgeben, als unverkäuflich gilt der Brasilianer aber wohl auch nicht. Liverpool ist offenbar bereit, die Madrilenen mit einem Hammer-Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro ins Grübeln zu bringen. Der aktuelle Marktwert Rodrygos beträgt noch zehn Millionen Euro mehr und sein Arbeitspapier ist bis 2028 gültig. Der Spieler selbst soll sich im Star-Ensemble um Kylian Mbappe und Vinicius Junior nicht ausreichend wertgeschätzt fühlen und einen Wechsel daher nicht kategorisch ausschließen. An der Anfield Road haben dem Bericht zufolge unter anderem die Abschlussqualitäten des 23-Jährigen die Bosse beeindruckt. Im Jahr 2019 kam Rodrygo für 45 Millionen Euro vom FC Santos in die spanische Hauptstadt. Seitdem erzielte der Rechtsaußen 57 Tore und bereitete 43 weitere vor. Damit hatte er großen Anteil an zwei Triumphen in der Champions League und drei Spanischen Meisterschaften.

+++ 25. September, 16:53 Uhr: Lionel Messis letzter Klub steht angeblich fest +++ Lionel Messis Vertrag bei Inter Miami läuft Ende 2025 aus. Und wie es scheint, plant der Argentinier bereits die Zeit danach. Denn wie die katalanische Zeitung "El Nacional" berichtet, will der 37-Jährige seine Karriere nicht in den USA beenden, sondern in seiner Heimat. Und dort natürlich bei seinem Jugendklub Newell's Old Boys. Dort hatte er seine Karriere als Fußballer begonnen, ehe er mit 13 Jahren nach Europa zum FC Barcelona ging. Der Rest ist Fußball-Geschichte. Das letzte Kapitel soll ab 2026 offensichtlich dort geschrieben werden, wo alles begonnen hat.

+++ 21. September, 12:53 Uhr: Chelsea-Missverständnis Mykhaylo Mudryk vor Winter-Wechsel? +++ Der Chelsea-Kader platzt aus allen Nähten. Einer der Leidtragenden ist dabei Mykhaylo Mudryk, der auch unter Enzo Maresca nur eine Nebenrolle spielt. Laut "TEAMtalk"-Informationen plant der 23-Jährige deswegen eine Flucht im Winter und die Chelsea-Bosse sollen einem Abgang offen gegenüberstehen. Potenzielle Abnehmer gibt es dem Bericht zufolge sowohl in der Premier League als auch im europäischen Ausland. Unter anderem Olympique Marseille hat wohl seine Fühler nach dem Linksaußen ausgestreckt. Trainer Roberto de Zerbi gilt als großer Mudryk-Fan. Wahrscheinlich kommt hier allerdings vorerst nur eine Leihe infrage. Eine solche Lösung könnte sich im Erfolgsfall positiv auf Mudryks Marktwert auswirken. So oder so wird der 24-malige Nationalspieler für die Blues aller Voraussicht nach zum Minusgeschäft. Neben Mudryk sollen auch Axel Disasi, Benoit Badiashile sowie Ben Chilwell zum Verkauf stehen. Dafür könnte Neapel-Leihgabe und Sturm-Star Victor Osimhen offenbar nach London wechseln. Der Nigerianer ist zwar an Galatasaray Istanbul ausgeliehen, die Italiener sollen ihn aber vorzeitig zurückholen können. Erst im Januar 2023 war Mudryk für satte 70 Millionen Euro aus der Ukraine an die Stamford Bridge gewechselt. Mit Bonuszahlungen kann die Ablösesumme wohl sogar auf 100 Millionen Euro ansteigen. In der laufenden Spielzeit kam der Offensiv-Akteur auf Ligaebene bisher nur auf 61 Einsatzminuten.

+++ 19. September, 18:29 Uhr: Thomas Tuchel wohl ebenfalls heißer Kandidat bei Milan +++ Thomas Tuchel ist offenbar ein heißer Kandidat auf den Trainerjob bei der AC Mailand. Das berichtet "Sky Italia". Demnach sei der Deutsche Teil der Liste derjenigen, die Paulo Fonseca beerben könnten, wenn der zeitnah entlassen werden sollte. Der 51-Jährige habe schon seine Bereitschaft für Verhandlungen signalisiert. Fonseca startete schwach in die aktuelle Saison und steht beim Stadtderby gegen Inter am Wochenende massiv unter Druck. Neben Tuchel sollen auch die Italiener Maurizio Sarri und Massimiliano Allegri sowie der ehemalige BVB-Coach Edin Terzic Thema sein. Zuletzt hieß es, dass Zlatan Ibrahimovic mit Terzic sogar schon Kontakt aufgenommen habe ...

+++ 18. September, 19:34 Uhr: Zlatan Ibrahimovic kontaktiert angeblich Edin Terzic +++ Jede Menge Wirbel um Edin Terzic. Zunächst hieß es, die AS Rom beschäftige sich nach der Entlassung von Vereinsikone Daniele de Rossi unter anderem mit Terzic. Die Personalie wurde kurz heiß, vor allem das mögliche Wiedersehen mit Mats Hummels sorgte für Schlagzeilen. Doch der italienische Traditionsklub hat am Mittwoch den Kroaten Ivan Juric als neuen Trainer verpflichtet. Dies bestätigte die Roma am Abend. Der 49-jährige Juric hatte noch bis zum Sommer bei Ligakonkurrent FC Turin auf der Trainerbank gesessen. Doch der Wirbel um Terzic geht dennoch weiter. Denn wie "Sky" berichtet, hat Stürmer-Legende Zlatan Ibrahimovic angeblich Kontakt zum ehemaligen Dortmund-Coach und dessen Umfeld aufgenommen. Seit vergangenem Dezember ist Ibrahimovic Chef-Berater bei der AC Mailand. Allerdings hat Milan erst im Juli Paulo Fonseca als neuen Trainer geholt. Der 51-Jährige steht nach einem verpatzten Saisonstart mit nur einem Sieg aus vier Liga-Spielen jedoch in der Kritik. In der Champions League verlor Milan am Dienstag zudem 1:3 zuhause gegen den FC Liverpool.

+++ 18. September, 7:52 Uhr: Griechenland-Klub gewinnt wohl Rennen um Anthony Martial +++ Seit Anfang Juli war der ehemalige Offensiv-Akteur von Manchester United vereinslos, jetzt hat Anthony Martial offenbar einen neuen Verein gefunden. Der 28-Jährige steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zum AEK Athen. Beim 13-maligen griechischen Meister sowie aktuellen Tabellenführer soll Martial einen Vertrag bis 2027 unterschreiben und jährlich über drei Millionen Euro kassieren. Einem Bericht von "Sport24" zufolge würden die Hauptstädter damit ihren bisherigen Vereinsrekord knacken. Erst vor Kurzem scheiterte auf der Zielgeraden wohl ein Wechsel zu Flamengo. Zuvor waren neben Athen offenbar auch der OSC Lille, Atalanta Bergamo oder Olympique Marseille am Franzosen interessiert. In Griechenland müsste Martial auf Einsätze auf internationaler Bühne verzichten - das Team von Ex-Tottenham-Star Erik Lamela scheiterte in der Qualifikation für die Conference League. Im Jahr 2015 blätterte Manchester United eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro für das damalige Monaco-Juwel hin. In 317 Auftritten für die Red Devils knipste Martial 90-mal, steuerte 47 Vorlagen bei und feierte unter anderem einen Europa-League-Triumph.

+++ 10. September, 13:16 Uhr: Memphis Depay wechselt zu Corinthians +++ Jetzt ist es offiziell: Mempis Depay verabschiedet sich aus Europa und heuert in Brasilien an. Der 30 Jahre alte EM-Teilnehmer, der nach seinem Vertragsende in diesem Sommer bei Atletico Madrid vergeblich auf ein lukratives Angebot wartete, unterschrieb beim Traditionsklub Corinthians aus Sao Paulo einen Vertrag bis Ende 2026. Die Corinthians stecken derzeit als Tabellen-17. mitten im Abstiegskampf und könnten die Tore des niederländischen Stürmers gebrauchen. Depay, der bei der EM in Deutschland mit Oranje das Halbfinale erreicht hat, steht bei den ersten Nations-League-Spielen der Niederländer nicht im Kader und wird daher auch am Abend die Partie gegen Deutschland (ab 20:45 Uhr im Liveticker) verpassen.

+++ 7. September, 16:35 Uhr: Haaland vor Verlängerung bei City +++ Erling Haalands Vertrag bei Manchester City läuft bis 2027. Laut "Marca" steht der Norweger aber unmittelbar vor einer vorzeitigen Verlängerung. Demnach haben sich Beraterin Rafaela Pimenta und die City-Verantwortlichen schon mehrfach getroffen, eine Einigung ist in Sicht. Die Verlängerung lassen sich die "Skyblues" einiges kosten. Haaland soll offenbar 24 Millionen Euro pro Jahr verdienen - netto, versteht sich. Sind damit alle Spekulationen über einen Wechsel zu Real Madrid vom Tisch? Ganz sicher nicht. Nach Informationen der Zeitung soll Haalands Vertrag eine Ausstiegsklausel für einen Verein besitzen: Real Madrid. Die Königlichen haben nach der Verpflichtung von Kylian Mbappe zwar aktuell keinen Bedarf in der Spitze. Aber im Fußball ändern sich Dinge bekanntlich in Windeseile. Dazu passt auch, dass Pimenta zu verstehen gab: "Erling ist hundertprozentig Herr seines Schicksals. Jetzt und immer wird es so sein." Heißt: Sollte er irgendwann weg wollen, wird er es trotz vorzeitiger Verlängerung auch tun.

+++ 2. September, 22:30 Uhr: Osimhen wird zu Galatasaray ausgeliehen +++ Die Transferfenster in Europas Top-Ligen sind geschlossen, doch das heißt nicht, dass es keine Top-Transfers mehr geben wird. Star-Stürmer Victor Osimhen wird sich Galatasaray anschließen anstatt die kommenden Monate auf der Tribüne in Neapel zu verbringen. Es wird sich um eine Leihe bis Saisonende ohne Kaufoption handeln. Außerdem übernehmen die Türken das Gehalt in Höhe von rund zehn Millionen Euro. Das will Fabrizio Romano erfahren haben. Am Montagabend sei der Stürmer demnach nach Istanbul geflogen. Auf Wunsch des Spielers enthält die Vereinbarung offenbar eine besondere Klausel: Sollte im Winter ein Top-Klub anklopfen, könnte Osimhen den Verein nach der Hinrunde verlassen. Im Gegenzug würde aufs Konto der Gelb-Roten eine Entschädigung fließen. Zusätzlich soll der 25-Jährige seinen Noch-Arbeitgeber Neapel darum gebeten haben, die vertragliche Ausstiegsklausel von 130 Millionen Euro auf 75 Millionen Euro zu senken. Damit wäre Osimhen sogar unter Marktwert, der aktuell 100 Millionen Euro beträgt, zu haben. Ob dieser Wunsch ebenfalls erfüllt wurde, ist noch nicht bekannt. Laut "Sky" soll der Transfer jetzt schnellstmöglich unter Dach und Fach gebracht werden, damit der 35-malige Nationalspieler rechtzeitig für die Europa League registriert werden kann. Deswegen wird er wohl bereits am Dienstagmorgen seinen Medizincheck absolvieren. Auf internationaler Bühne trifft Galatasaray unter anderem auf Tottenham Hotspur und Ajax Amsterdam. Das ergab die Auslosung am Freitag.

+++ 31. August, 21:32 Uhr: Chelsea bestätigt Sancho-Transfer +++ Nun herrscht offiziell Klarheit bezüglich der Zukunft von England-Star Jadon Sancho. Am Samstagabend gab der FC Chelsea die Verpflichtung des Offensivspielers auf Leihbasis mit Kaufpflicht im Sommer 2025 bekannt. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano beträgt diese umgerechnet rund 24 Millionen Euro und kann mit Bonuszahlungen auf knapp 30 Millionen Euro ansteigen. Zum Vergleich: Vor drei Jahren überwies Manchester United stolze 85 Millionen Euro nach Dortmund.

Für Sancho ist der Wechsel an die Stamford Bridge eine Rückkehr in die Heimat. "Ich bin in London aufgewachsen und freue mich, zurück zu sein", wird der 24-Jährige in der Vereinsmitteilung zitiert. Auf der Insel konnte der Flügelflitzer bisher nicht an seine Leistungen beim BVB anknüpfen. Letztes Jahr erreichte die Eiszeit mit den Red Devils und Trainer Erik ten Hag neue Dimensionen. Sancho wurde suspendiert und vom Spiel- sowie Trainingsbetrieb ausgeschlossen. Im Winter folgte die Flucht nach Dortmund. Dort blühte der 23-malige Nationalspieler langsam wieder auf, steuerte in der Rückrunde neben drei Toren auch drei Vorlagen bei und erreichte mit Schwarzgelb das Champions-League-Finale.

+++ 30. August, 22:45 Uhr: Sancho wohl vor Wechsel zu Chelsea +++ Der frühere Dortmunder wird seinen Stammklub Manchester United wohl in Kürze erneut verlassen. Jadon Sancho steht laut Fabrizio Romano vor einem Wechsel zum FC Chelsea. Es soll sich um eine Leihe mit Kaufverpflichtung unter bestimmten Bedingungen handeln.

+++ 30. August, 22:40 Uhr: Ugarte wechselt PSG zu ManUtd +++ Manchester United hat sich kurz vor der Transfer-Deadline mit Mittelfeldspieler Manuel Ugarte verstärkt. Der Uruguayer kommt von Paris St. Germain zu den "Red Devils", die Ablösesumme soll sich auf 50 Millionen Euro belaufen.

+++ 30. August, 22:14 Uhr: Neuer Keeper für Arsenal +++ Der FC Arsenal bestätigte den Transfer von Torhüter Neto. Der Brasilianer wechselt von Bournemouth zu den Londonern und wird dort wohl die Backup-Rolle einnehmen. Er wäre damit der Ersatz für Aaron Ramsdale, der zu Aufsteiger Southampton wechselte.

+++ 30. August, 21:04 Uhr: Neapel holt McTominay +++ Der italienische Topklub SSC Neapel hat die Verpflichtung von Scott McTominay bekanntgegeben. Der Mittelfeldspieler wechselt von Manchester United nach Italien. Die Ablösesumme für den 27-Jährigen wird auf ungefähr 30 Millionen Euro geschätzt.

+++ 30. August, 20:39 Uhr: Chalobah wohl zu Crystal Palace +++ Wie "The Athletic" berichtet, verstärkt sich Premier-League-Klub Crystal Palace mit Chelsea-Verteidiger Trevoh Chalobah. Demnach wird der 25-Jährige innerhalb Londons für eine Saison auf Leihbasis wechseln.

+++ 30. August, 19:41 Uhr: Ex-Bundesliga-Profi Onana zum FC Everton +++ Premier-League-Klub FC Everton hat die Leihe von Orel Mangala von Olympique Lyon bestätigt. Der Belgier spielte in der Vergangenheit in Deutschland für Borussia Dortmund, den Hamburger SV und den VfB Stuttgart.

+++ 30. August, 18:39 Uhr: Liverpool-Talent Bajcetic per Leihe nach Salzburg +++ Der österreichische Champions-League-Teilnehmer Red Bull Salzburg verstärkt sich mit Liverpool-Talent Stefan Bajcetic. Der 19-jährige Spanier wechselt für eine Saison auf Leihbasis nach Österreich.

+++ 30. August, 17:51 Uhr: Real verleiht Reinier erneut +++ Real Madrid hat den Brasilianer Reinier erneut verliehen, dieses Mal innerhalb Spaniens zum Zweitligisten Granada. Der Mittelfeldspieler war in der Vergangenheit auch schon von den "Königlichen" nach Dortmund ausgeliehen, konnte bei der Borussia aber nicht überzeugen.

+++ 30. August, 17:19 Uhr: Ex-Münchner Bernat per Leihe in die Heimat +++ Paris St. Germain verleiht den früheren Bayern-Profi Juan Bernat erneut. Diesmal geht es für den Spanier in die Heimat zum FC Villarreal. In der Vorsaison spielte der Linksverteidiger auf Leihbasis für Benfica Lissabon.

+++ 30. August, 17:01 Uhr: Chelsea verleiht Keeper Petrovic +++ Der FC Chelsea hat nun einen weiteren Spieler aus dem immer noch extrem großen Kader abgegeben: Torhüter Djordje Petrovic spielt für die restliche Saison in Frankreich für Ligue-1-Klub RC Strasbourg. In der Vorsaison war Petrovic sogar zeitweise die Nummer 1 im Chelsea-Tor, vertrat den verletzten Robert Sanchez.

+++ 30. August, 16:23 Uhr: Hummels vor Wechsel nach Rom? +++ Zieht es Mats Hummels nun doch nach Italien? Der Transfermarkt-Experte Gianluca di Marzio behauptet auf "X", dass der Ex-Dortmunder mit der AS Rom in Verbindung gebracht wird. Dort wird der Routinier als möglicher Plan B gehandelt, sollte Loic Bade vom FC Sevilla nicht verpflichtet werden können. Da Hummels vereinslos ist, besteht aber auch am Deadline Day keine große Eile. Der 35-Jährige darf auch nach Schließung des Transferfensters noch bei einem neuen Klub unterschreiben. Zuletzt wurde der Weltmeister von 2014 unter anderem mit einem möglichen Wechsel zu Brighton & Hove Albion, Real Sociedad San Sebastian und RCD Mallorca in Verbindung gebracht. In Italien verhandelte er wohl zudem mit dem FC Bologna.

+++ 30. August, 14:01 Uhr: Milan leiht Abraham aus +++ Die AC Mailand verstärkt sich - den bestandenen Medizincheck vorausgesetzt - mit Stürmer Tammy Abraham. Der Engländer wechselt für ein Jahr auf Leihbasis von der AS Rom in die Modestadt. Im Gegenzug wird Offensivspieler Alexis Saelemaekers in die Hauptstadt transferiert.

+++ 30. August, 13:49 Uhr: Sancho schließt sich offenbar Chelsea an +++ Überraschende Wendung in Sachen Jadon Sancho: Der langjährige Dortmunder wechselt offenbar innerhalb der Premier League zum FC Chelsea. Das berichtet unter anderem Fabrizio Romano. Demnach habe Sancho selbst bereits seine Zusage zu einem Wechsel gegeben, jetzt hänge alles an den Gesprächen zwischen Manchester United und den "Blues". Zuvor hatte sich Juventus Turin praktisch aus dem Rennen zurückgezogen. Sancho hatte bei Man United unter Trainer Erik ten Hag keine Zukunft mehr.

+++ 30. August, 11:52 Uhr: Mangala verlässt Lyon schon wieder +++ Erst Anfang Juli hatte Olympique Lyon den Belgier Orel Mangala nach einer Leihe fest verpflichtet, jetzt deutet sich bereits wieder ein Abschied an. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wechselt der frühere Hamburger für ein Jahr auf Leihbasis zum FC Everton. Eine Kaufoption erhält der Klub aus Liverpool aber nicht.

+++ 30. August, 11:10 Uhr: Auch Toney zu Al-Ahli? +++ Neben Victor Osimhen hat Al-Ahli seine Fühler offenbar nach einem weiteren Stürmer ausgestreckt. Mehreren Medien zufolge einigte sich der Klub mit Ivan Toney und dessen aktuellen Verein FC Brentford auf einen Transfer. Demnach sei Al-Ahli bereit, 42 Millionen Euro für Toney auf den Tisch zu legen. Ein Medizincheck sei bereits gebucht. Allerdings soll wohl nur einer der beiden Transfers realisiert werden.

+++ 30. August, 9:52 Uhr: Osimhen zieht es nach Saudi-Arabien +++ Die Zeit von Victor Osimhen bei der SSC Neapel geht zu Ende. Laut "Sky Sport Italia" entscheidet Al-Ahli aus Saudi-Arabien das Rennen um den 25-Jährigen für sich. Die Ablösesumme soll zwischen 75 und 80 Millionen Euro liegen. Beim Klub um Trainer Matthias Jaissle soll der Stürmer einen Vierjahresvertrag erhalten, der Osimhen pro Jahr zwischen 25 und 30 Millionen Euro netto einbringen soll. Nur der Nigerianer selbst muss noch final zustimmen. Für Ersatz hatte Napoli bereits am Donnerstag gesorgt. Romelu Lukaku soll die Lücke, die Osimhen hinterlässt, ausfüllen. Der Belgier wechselte für 30 Millionen Euro vom FC Chelsea an den Vesuv.

+++ 30. August, 9:40 Uhr: Sterling bei Arsenal auf dem Zettel? +++ Raheem Sterling hat beim FC Chelsea keine Zukunft mehr, am Deadline Day könnte der die "Blues" noch verlassen - und das innerhalb Londons. Wie der "Independent" berichtet, steht der 29-Jährige beim FC Arsenal auf dem Zettel. Allerdings sei Sterling nur einer von mehreren Kandidaten, auch Bayerns Kingsley Coman sei für die "Gunners" interessant. Sterling war 2022 für gut 56 Millionen Euro von Manchester City zu Chelsea gewechselt.

+++ 30. August, 6:37 Uhr: Real-Profi Ceballos will weg +++ Die Wege von Dani Ceballos und Real Madrid könnten sich noch in diesem Transferfenster trennen. Wie die spanische Zeitung "AS" berichtet, ist der 28-Jährige mit seiner Rolle bei den "Königlichen" unzufrieden. Demnach habe er sich nach dem Rücktritt von Toni Kroos mehr Spielzeit erhofft, doch in den ersten Spielen der Saison sammelte er erst sechs Einsatzminuten. Viel zu wenig für Ceballos, der dem Bericht zufolge einen Wechsel zu seinem Jugendklub Betis Sevilla anstrebt. Allerdings verlangt Real offenbar 20 Millionen Euro, was für Betis zu viel sein dürfte. Ceballos steht noch bis 2027 bei Real unter Vertrag.

+++ 29. August, 12:11 Uhr: Chelsea-Torwart Kepa wechselt auf Leihbasis zur Ligakonkurrenz +++ Kepa Arrizabalaga wird in dieser Saison das Tor beim AFC Bournemouth hüten. Der FC Chelsea einigte sich mit den Cherries auf eine einjährige Leihe des Spaniers. Gleichzeitig wurde sein Vertrag bis 2026 verlängert. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano sieht die Vereinbarung weder eine Kaufoption noch eine Kaufpflicht vor. Stattdessen soll sich Bournemouth an Kepas üppigem Gehalt beteiligen, welches Gerüchten zufolge an der 10-Millionen-Euro-Marke kratzt.

Die vergangene Spielzeit verbrachte der zweimalige Champions-League-Sieger ebenfalls auf Leihbasis bei Real Madrid. Im Laufe der Saison hatte er seinen Stammplatz allerdings an Andriy Lunin verloren. Im Jahr 2018 gab Chelsea historische 80 Millionen Euro für das damalige Bilbao-Juwel aus. Bis heute überwies kein Verein für einen Torhüter eine höhere Summe. Eine Zukunft an der Stamford Bridge dürfte Kepa trotzdem nicht erwarten. Robert Sanchez wurde zur vergangenen Saison als neue Nummer eins für 23 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion verpflichtet.

+++ 27. August, 18:13 Uhr: Cancelo-Transfer in die Wüste fix +++ Rechtsverteidiger Joao Cancelo verlässt erstmals die europäische Fußballbühne und schließt sich Saudi-Meister Al-Hilal an. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano absolvierte Cancelo bereits den obligatorischen Medizincheck. Anschließend soll der 30-Jährige einen bis 2027 datierten Vertrag unterschrieben haben. Auch die Gehaltsfrage ist somit geklärt worden: Der Ex-Münchner wird dem Bericht zufolge jährlich bis zu 15 Millionen Euro netto kassieren. Ex-Arbeitgeber Manchester City darf sich hingegen offenbar auf ein Ablösepaket in Höhe von 25 Millionen Euro freuen. Nach dreieinhalb Jahren im Dress der Skyblues schloss sich Cancelo jeweils auf Leihbasis erst Anfang 2023 für eine halbe Saison dem FC Bayern an, ehe es ihn anschließend zum FC Barcelona zog. Zu den größten Erfolgen des Portugal-Stars gehören ein Champions-League-Triumph, drei englische Meisterschaften und ein Bundesliga-Titel. In Saudi-Arabien wird Cancelo künftig unter anderem an der Seite von Neymar, Ruben Neves oder Bono spielen. Außerdem wird FCB-Flügelflitzer Kingsley Coman mit einem Wechsel zu Al-Hilal in Verbindung gebracht.

+++ 26. August, 23:20 Uhr: Manchester City hat Backup für Haaland im Visier +++ Manchester City sucht seit dem Weggang von Julian Alvarez zu Atletico Madrid nach einem Backup für Erling Haaland. Laut "The Athletic" haben die "Skyblues" nun einen geeigneten Kandidaten im Visier. Der 19-jährige Isländer Orri Oskarsson vom FC Kopenhagen soll beim englischen Meister "große Bewunderer" haben. Der Stürmer überzeugte offenbar auch in den direkten Duellen gegen City in den vergangenen Champions-League-Saison. In der laufenden Spielzeit traf Oskarsson in elf Partien bereits sieben Mal. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. Mit einem Marktwert von nur fünf Millionen Euro wäre der Angreifer zu einem Schnäppchenpreis zu haben.

+++ 26. August, 09:45 Uhr: Chelsea denkt an Sancho - findet Ex-BVB-Star noch neuen Klub? Um den Dortmunder Fanliebling rankten sich im Sommer diverse Transfergerüchte - eine Rückkehr von Manchester United zum BVB war zeitweise im Gespräch, genau wie ein Auslandswechsel. Spekuliert wurde unter anderem über PSG, den FC Barcelona oder Juventus Turin. Jetzt bringt sich allerdings ein Premier League-Konkurrent in Stellung, um Sancho noch vor Ende der Transferphase am 30. August von den "Red Devils" loszueisen. Den Informationen von "Sky" zufolge analysiert der FC Chelsea aktuell die Realisierbarkeit eines Sancho-Transfers - auch ein Tauschdeal um die Abgangskandidaten Raheem Sterling oder Ben Chilwell soll dem Bericht nach im Rahmen des Möglichen liegen. United soll einen festen Wechsel des Problemkinds bevorzugen, eine Leihe Sanchos ist aber wohl ebenfalls nicht ausgeschlossen. Wie die "Daily Mail" berichtet, befänden sich die Gespräche zwischen der Seite von Jadon Sancho und Juventus Turin jedoch in einem "fortgeschritteneren" Stadium als mit dem Londoner Klub.

+++ 23. August, 18:08 Uhr: Cancelo offenbar vor Wechsel zu Al-Hilal +++ Die Zukunft von Joao Cancelo liegt offenbar in Saudi-Arabien. Laut der portugiesischen Zeitung "A Bola" steht ein Wechsel des Außenverteidigers zum saudischen Meister Al-Hilal kurz bevor. Demnach hätten sich sein aktueller Klub Manchester City und Al-Hilal bereits auf eine Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro verständigt. Der 30-jährige Cancelo soll beim Klub um Superstar Neymar über drei Jahre insgesamt 70 Millionen Euro verdienen. Sein Vertrag in England läuft aktuell noch bis 2027. Beim Verein aus der saudischen Hauptstadt Riad würde Cancelo auf einige bekannte Gesichter treffen. So spielt sein Nationalmannschaftskollege Ruben Neves ebenfalls bei Al-Hilal, mit Trainer Jorge Jesus verbindet ihn eine gemeinsame Zeit bei Benfica Lissabon. Cancelo war 2019 für 65 Millionen Euro von Juventus Turin zu Man City gewechselt. Nach gutem Start geriet er unter Pep Guardiola aber immer mehr aufs Abstellgleis, weshalb er im Januar 2023 per Leihe zum FC Bayern wechselte. Mit den Münchnern feierte er die Last-Minute-Meisterschaft von Köln, eine Weiterverpflichtung scheiterte aber. So verbrachte Cancelo die vergangene Spielzeit - ebenfalls auf Leihbasis - beim FC Barcelona, wo er zu den Stammspielern gehörte.

+++ 15. August, 08:41 Uhr: USA finden wohl neuen Nationaltrainer in Mauricio Pochettino +++ Das berichtet zumindest Transferinsider "David Ornstein". Nachdem Gregg Berhalter seinen Stuhl aufgrund des schwachen Abscheidens bei der Copa America räumen musste, ist sich der Verband offenbar mit Mauricio Pochettino einig. Der ehemalige Chelsea- und Tottenham-Coach galt nach den Absagen von Jürgen Klopp und Pellegrino Matarazzo als Top-Kandidat auf den Posten im US-Nationalteam und soll das Team zur Heim-WM 2026 führen. Argentinier Pochettino trifft bei den USA mit Matt Crocker auf einen alten Bekannten, die beiden arbeiteten schon bei Southampton zusammen. Auch der englische Verband war laut Medienberichten nach der Trennung von Gareth Southgate an einem Engagement von Pochettino interessiert.

+++ 14. August, 18:39 Uhr: Dybala wohl mit Saudi-Klub einig +++ Verlässt Paulo Dybala die europäische Fußballbühne? Der Weltmeister hat sich mit Al-Qadsiah auf einen Dreijahresvertrag und ein Jahresgehalt in Höhe von 15 Millionen Euro geeinigt - das vermeldet "fussballtransfers.com". Offenbar könnte der 30-Jährige für saudi-arabische Verhältnisse zum absoluten Schnäppchen werden, denn die AS Rom soll bereit sein, ihren Offensiv-Star für 12 Millionen Euro zu verkaufen - diese Summe sah dem Bericht zufolge auch die mittlerweile ungültige Ausstiegsklausel vor. Laut Fabrizio Romano müssen zwischen Verein und Spieler nur noch Details geklärt werden. Auch in Bezug auf die Ablöse formuliert es der Transfer-Experte vorsichtiger: Die Römer warten offenbar noch auf ein offizielles Angebot. Vor zwei Jahren zog es den damaligen Juventus-Akteur in die italienische Hauptstadt. Dybala erzielte in 77 Partien insgesamt 34 Tore und bereitete 18 weitere vor. Die Giallorossi landeten in der Serie A in beiden Spielzeiten auf Rang sechs. Bei Al-Qadsiah würde er unter anderem auf Ex-Wolfsburger Koen Casteels, Real-Legende Nacho und Star-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang treffen. Erst in der vergangenen Saison gelang dem Verein der Aufstieg in die Saudi Pro League.

+++ 13. August, 07:12 Uhr: Vinicius Junior lehnt Rekordangebot ab +++ Vinicius Junior konnte dem Lockruf aus Saudi-Arabien widerstehen, wie "The Athletic" berichtet. Der 24-jährige Offensiv-Star von Real Madrid wurde demnach von Al-Ahli kontaktiert. Mit Hinblick auf die wahrscheinliche Weltmeisterschaft 2034 in Saudi-Arabien wollte das Team aus der Saudi Pro League den brasilianischen Nationalspieler zum größten Transfer der Geschichte und somit zum Gesicht des arabischen Fußballs machen. Laut der brasilianischen Zeitung "O Globo" hätte "Vini" in fünf Jahren rund eine Milliarde Euro verdient. Die gleiche Summe wäre in die Kassen der Madrilenen als Ablöse geflossen. So hoch ist nämlich die im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel des Superstars. In Spanien muss jeder Spieler eine festgeschriebene Ausstiegsklausel haben. Bei Al-Ahli trainiert der deutsche Coach Matthias Jaissle, der zuvor in Diensten von Red Bull Salzburg tätig war. Unter anderem spielt dort auch der Brasilianer und Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino.