Liverpool ehrt Jota bei Test gegen Preston

Der FC Liverpool wird seinem verstorbenen Spieler Diogo Jota und dessen Bruder Andre Silva auch im Rahmen des ersten Vorbereitungsspiels auf die neue Saison noch einmal die Ehre erweisen. Wie die Reds am Freitag mitteilten, soll vor dem Anpfiff der Partie am Sonntag (16.00 Uhr) bei Preston North End für die beiden die Vereinshymne "You'll Never Walk Alone" gespielt werden.

Außerdem wird gemeinsam mit den Auswärtsfans ein Kranz niedergelegt. Darüber hinaus ist eine Schweigeminute geplant, während der den beiden ehemaligen portugiesischen Fußballprofis mit Einspielern auf den Stadionbildschirmen gedacht wird. Auch sollen die Mannschaften mit Trauerflor auflaufen.

Die Brüder waren in der Nacht zum 3. Juli bei einem Autounfall in Spanien gestorben und wurden am vergangenen Samstag in ihrer Heimatstadt Gondomar beigesetzt. Erst am Dienstag hatte der LFC wieder das Training aufgenommen, die Truppe von Teammanager Arne Slot um Neuzugang Florian Wirtz steht nun vor einer emotional schwierigen Spielzeit.