Liverpool für eine Nacht Tabellenführer

Der FC Liverpool ist nach seinem ersten Saison-Ausrutscher sofort zurück in die Spur gekommen. Die Mannschaft von Teammanager Arne Slot bezwang den AFC Bournemouth in der Premier League am Samstag 3:0 (3:0) und schob sich mit vier Siegen aus fünf Spielen an die Tabellenspitze - aber nur für eine Nacht. Am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) wird es nach dem Topspiel zwischen Manchester City (12 Punkte) und dem FC Arsenal (10) einen anderen Spitzenreiter geben.