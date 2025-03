Liverpool läuft ab Sommer in adidas auf

Der FC Liverpool läuft künftig in adidas-Trikots auf. Wie der deutsche Sportartikelhersteller mit Sitz in Herzogenaurach am Montag mitteilte, hat sich das Unternehmen mit dem Tabellenführer der Premier League auf eine "mehrjährige" Partnerschaft geeinigt. Los geht es zum Start der Fußball-Saison 2025/26. Adidas löst Nike als Trikotsponsor der Liverpooler ab.