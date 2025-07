Liverpool-Spieler kehren nach Jota-Tod zum Training zurück

Mohamed Salah versteckte sich hinter schwarzen Autoscheiben, Conor Bradley trug eine dunkle Brille: Fünf Tage nach dem Unfalltod ihres Teamkollegen Diogo Jota sind die ersten Spieler des FC Liverpool ins Trainingszentrum des englischen Fußball-Meisters zurückgekehrt, um die Vorbereitung auf die neue Saison zu beginnen. Am Eingang des Geländes im Vorort Kirkby lagen noch immer zahlreiche Blumen in Gedenken an den Portugiesen.

Der Trainingsauftakt war eigentlich schon für Freitag vorgesehen gewesen, nach dem Tod von Diogo Jota war der Mannschaft aber Zeit zum Trauern zugestanden worden. Auch Jota war auf dem Weg zurück nach England, als er in der Nacht vom 2. auf den 3. Juli in Spanien tödlich verunglückte. Sein Bruder André Silva kam bei dem Unfall ebenfalls ums Leben. "Es wird sehr schwer sein, zu akzeptieren, dass Diogo nicht mehr da sein wird, wenn wir zurückkehren", hatte Salah zuletzt bei Instagram geschrieben.

Als erste Spieler trafen am Dienstag Salah und Bradley sowie der ehemalige Leverkusener Jeremie Frimpong, Joe Gomez und Andrew Robertson ein, Nationalspieler Florian Wirtz war nicht Teil der ersten Ankömmlinge. Ob das für Sonntag geplante Testspiel der Reds beim Zweitligisten Preston North End stattfindet, steht noch nicht fest.

Diogo Jota und André Silva waren am Samstag in ihrer Heimatstadt Gondomar beigesetzt worden. Neben Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk waren auch Teamkollege Robertson und Trainer Arne Slot in die Stadt nahe Porto gereist.