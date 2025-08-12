Lockere Real-Generalprobe in Österreich

Meistertrainer Xabi Alonso hat mit Real Madrid in der österreichischen Abendhitze eine ganz lockere Generalprobe für den Ligastart in der kommenden Woche absolviert. Das spanische Starensemble gewann gegen den Bundesliga-Tabellenführer WSG Tirol in Innsbruck am Dienstag 4:0 (2:0).

Für die WSG-Profis war es das Spiel ihres Lebens, für Alonso und Real ein Aufgalopp für das LaLiga-Heimspiel gegen CA Osasuna am kommenden Dienstag. Die Saison-Vorbereitung ist für den spanischen Rekordmeister durch die Teilnahme an der Klub-WM stark verkürzt.

Alonso setzte erstmals Alvaro Carreras ein - der Linksverteidiger aus der Real-Jugend war für 50 Millionen Euro von Benfica Lissabon zurückgekommen. Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger saß zunächst auf der Bank, er kam nach einer Stunde ins Spiel.

Eder Militao (10.), Superstar Kylian Mbappé (13./59.), der einem Flitzer ganz gelassen einen Selfie-Wunsch erfüllte, und Rodrygo (82.) trafen unter dem Jubel der 15.732 Fans. Besonders David Alaba wurde in seiner Heimat gefeiert.