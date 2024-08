Anzeige

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus äußerte sich nun erstmals zu seinem Rücktritt als Trainer der U13 des TSV Grünwald - und fand dabei deutlich Worte.

Nach zwei Jahren als U13-Trainer des Münchner Klubs TSV Grünwald legte der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sein Amt nieder.

Der 63-Jährige begründete diesen Schritt damit, dass sich Eltern der Spieler teilweise zu sehr eingemischt hätten.

"Es ging um Dinge, wie dass der Sohn angeblich auf der falschen Position spiele oder zu wenig Einsatzsatzzeit bekäme. Immer standen Eigeninteressen im Vordergrund und nicht der Gedanke an die Mannschaft", sagte Matthäus der "Bild", "das Schlimmste war aber, dass in den letzten zwei, drei Monaten die Eltern gegenseitig aufeinander losgingen. Ich könnte WhatsApp-Verläufe zeigen, in denen üble Beleidigungen und Anschuldigungen von der übelsten Sorte fielen. Es ging nur noch um Neid und gegenseitige Eifersucht".

Für Matthäus ist auch sein Erfolg als Trainer mit den U13-Spieler ein Grund dafür, dass die Stimmung zuletzt kippte. "Der Erfolg ist vielen Eltern offensichtlich zu Kopf gestiegen. Ich bin mit meiner Mannschaft dreimal in Folge Meister geworden, zuletzt bis in die höchste Liga aufgestiegen. Plötzlich verhielten sich einige Eltern, als wären sie Bundesliga-Manager und ihre Kinder ein zukünftiger Messi", erklärte der frühere Bayern-Profi.

2022 übernahm Matthäus das Traineramt in Grünwald in erster Linie auch, um Sohn Milan zu trainieren.