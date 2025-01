Lyon holt Trainer Fonseca als Sage-Nachfolger

Der rasche Trainerwechsel beim kriselnden französische Fußball-Erstligisten Olympique Lyon ist vollzogen. Der Klub bestätigte am Freitag, dass der Portugiese Paulo Fonseca das Team ab sofort übernimmt. Er folgt auf den am Montag entlassenen Pierre Sage. Klub-Präsident John Textor hatte die zeitnahe Verpflichtung Fonsecas bereits am Dienstag angekündigt.